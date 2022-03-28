У Херсоні до офісу Представництва президента в АРК вдерлися окупанти

До офісу Представництва президента України в Автономній Республіці Крим у Херсоні вломилися окупанти.

"Зламали двері, зняли державний прапор і ймовірно винесли техніку та документи, які залишалися в приміщенні Представництва. Відповідні факти перевіряються компетентними органами. Разом із тим, не виключаємо провокацій і закликаємо громадян поки утриматися від відвідування офісу", - повідомляється на сторінці Представництва в фейсбуці.

Повідомляється, що офіс Представництва у Херсоні тимчасово припинив роботу у зв'язку з бойовими діями та новим етапом агресії Росії на території України.

"Співробітники Представництва працюють дистанційно та на підконтрольній уряду України території для виконання своїх посадових обов'язків та допомоги громадянам України з окупованого Криму, які звертаються до Представництва", - наголосили там.