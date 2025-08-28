10:09 28.08.2025
Матернова: Обстріли – це справжня відповідь Москви на мирні зусилля
Фото: https://x.com/kmathernova
Будівля Представництва ЄС серйозно пошкоджена вибуховою хвилею, повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.
"Мир" РФ минулої ночі – масований удар по Києву БПЛА та балістикою ракетами. Щонайменше 10 загиблих, 30 поранених, багато будівель зруйновано. Будівля Представництва ЄС серйозно пошкоджена вибуховою хвилею. Це –справжня відповідь Москви на мирні зусилля", - написала Матернова у соцмережі Х.