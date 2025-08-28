Матернова: Обстріли – це справжня відповідь Москви на мирні зусилля

Фото: https://x.com/kmathernova

Будівля Представництва ЄС серйозно пошкоджена вибуховою хвилею, повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Мир" РФ минулої ночі – масований удар по Києву БПЛА та балістикою ракетами. Щонайменше 10 загиблих, 30 поранених, багато будівель зруйновано. Будівля Представництва ЄС серйозно пошкоджена вибуховою хвилею. Це –справжня відповідь Москви на мирні зусилля", - написала Матернова у соцмережі Х.