Чехія відкрила дипломатичне представництво у Дніпрі

Чеська Республіка відкрила у Дніпрі дипломатичне представництво, повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на платформі X у середу.

"Чехія не боїться Путіна. Сьогодні я офіційно відкрив наше дипломатичне представництво в Дніпрі, яке підпорядковується нашому посольству в Києві. Ми є першою країною, яка має дипломатичне представництво на сході України", - написав Ліпавський на X.

Джерело: https://x.com/JanLipavsky/status/1955697042858152070