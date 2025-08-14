Інтерфакс-Україна
Події
06:51 14.08.2025

Чехія відкрила дипломатичне представництво у Дніпрі

1 хв читати

Чеська Республіка відкрила у Дніпрі дипломатичне представництво, повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на платформі X у середу.

"Чехія не боїться Путіна. Сьогодні я офіційно відкрив наше дипломатичне представництво в Дніпрі, яке підпорядковується нашому посольству в Києві. Ми є першою країною, яка має дипломатичне представництво на сході України", - написав Ліпавський на X.

Джерело: https://x.com/JanLipavsky/status/1955697042858152070

Теги: #дніпро #відкриття #представництво #чехія

