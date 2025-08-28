Інтерфакс-Україна
Події
09:56 28.08.2025

Кос засудила удар РФ по Києву, через який було пошкоджено представництво ЄС

1 хв читати
Кос засудила удар РФ по Києву, через який було пошкоджено представництво ЄС
Фото: https://x.com/MartaKosEU

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що внаслідок масованої повітряної атаки РФ по Києву в ніч на четвер пошкоджень зазнала будівля представництву Європейського Союзу у Києві.

"Сьогоднішні російські удари по цивільних районах завдали шкоди представництву ЄС у Києві. Я рішуче засуджую ці жорстокі напади, які є явним свідченням того, що Росія відкидає мир і обирає терор. Ми висловлюємо повну солідарність із працівниками ЄС, їхніми родинами та всіма українцями, які терплять цю агресію", - написала Кос на X.

Теги: #київ #марта_кос #представництво #атака_рф #єс

