Події

08:33 28.03.2022

За добу знищено чотири літаки, вертоліт, два БПЛА та дві крилаті ракети

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За добу знищено чотири літаки, вертоліт, два БПЛА та дві крилаті ракети

Протягом доби неділі, 27 березня, Повітряні Сили ЗСУ знищили 4 ворожі літаки, вертоліт, дві МПЛА та дві крилаті ракети.

"За добу 27 березня Повітряні Сили знищили: 4 літаки; 1 вертоліт; 2 БПЛА; 2 крилаті ракети", – йдеться у повідомленні на сторінці Сил у фейсбуці в ніч на понеділок.

Зокрема, один літак, ймовірно, винищувач-бомбардувальник Су-34 був збитий вранці на Харківщині. На Київщині збили вертоліт та БПЛА окупантів.

У районі 22.00 російські окупанти з півночі Київської області здійснили масований авіаналіт, у результаті чого втратили одразу три літаки.

У низку об'єктів інфраструктури України окупанти завдали ударів крилатими ракетами, дві – збиті протиповітряною обороною.

Також наголошується, щодо наземних цілей продовжує працювати авіація Повітряних Сил, яка здійснила кілька авіанальотів на ворожі війська під прикриттям винищувачів.

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

 

 

Теги: #україна #авіація #зведення
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