Словаччина нагородила Зеленського держпремією Александера Дубчека

Словаччина нагородила президента України Володимира Зеленського державною премією імені Александера Дубчека, повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер.

"Словаччина нагородила Зеленського державною премією Александера Дубчека – словацьким символом свободи та надії", – написав він у своєму твіттері в ніч із неділі на понеділок.

"Путін вирішив повторити в Україні те, що Радянський Союз зробив у 1968 році у Чехословаччині. Він використовує військову силу, щоб придушити людське прагнення до демократії – це неприйнятно!", – додав Хегер.