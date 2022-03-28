Події

08:12 28.03.2022

Словаччина нагородила Зеленського держпремією Александера Дубчека

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Словаччина нагородила Зеленського держпремією Александера Дубчека

Словаччина нагородила президента України Володимира Зеленського державною премією імені Александера Дубчека, повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер.

"Словаччина нагородила Зеленського державною премією Александера Дубчека – словацьким символом свободи та надії", – написав він у своєму твіттері в ніч із неділі на понеділок.

"Путін вирішив повторити в Україні те, що Радянський Союз зробив у 1968 році у Чехословаччині. Він використовує військову силу, щоб придушити людське прагнення до демократії – це неприйнятно!", – додав Хегер.

 

 

 

Теги: #словаччина #зеленський #держпремія
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