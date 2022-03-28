Події

07:49 28.03.2022

Евакуація мирних жителів Енергодара в понеділок не відбудеться

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Попередньо запланована на ранок понеділка евакуація мирних жителів Енергодара до Запоріжжя не відбудеться, повідомив мер міста Дмитро Орлов.

"Ми вкотре змушені скасувати формування колони на евакуацію до Запоріжжя, виїзд якої планувався на ранок понеділка. Станом на 23.30 обласна військова адміністрація не дала добро на її формування", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Водночас Орлов звернувся до президента України Володимира Зеленського, голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха та віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук з наполегливим проханням: на державному рівні організувати зелений коридор для мешканців.

 

 

 

Теги: #евакуація #зрив #енергодар
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