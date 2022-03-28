Події

07:31 28.03.2022

Німеччина обмірковує варіанти зміцнення протиракетної оборони - Шольц

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Німеччина обмірковує варіанти зміцнення протиракетної оборони - Шольц

Німеччина вважає за необхідне зміцнення своєї протиракетної оборони за рахунок придбання та встановлення системи ПРО, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю телеканалу ARD.

"Це, безумовно, одне з питань, які ми обговорюємо, і на те є вагомі причини", - сказав Шольц.

"Ми маємо усвідомлювати, що у нас є сусід, готовий застосувати насильство для відстоювання своїх інтересів", - додав він.

Раніше німецька газета Bild повідомила, що Шольц поряд з іншими проблемами обговорював це питання з генеральним інспектором збройних сил ФРН Еберхардом Цорном. Зокрема, вони розглядали можливість закупівлі в Ізраїлю системи ПРО Arrow 3 вартістю 2 млрд євро.

Раніше канцлер Німеччини заявляв, що Берлін планує збільшити витрати на оборону, додавши 100 млрд. євро до свого оборонного бюджету.

 

 

Теги: #оборона #німеччина #шольц_олаф
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