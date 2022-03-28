Події

07:26 28.03.2022

Україна закликає ООН демілітаризувати Чорнобильську зону від російських військ та ввести туди спецмісію для уникнення повторення катастрофи 1986 року - Верещук

2 хв читати
Україна закликає ООН демілітаризувати Чорнобильську зону від російських військ та ввести туди спецмісію для уникнення повторення катастрофи 1986 року - Верещук

Україна закликає Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) негайно вжити заходів щодо демілітаризації зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції та ввести спеціальну місію ООН для усунення ризику повторення Чорнобильської аварії внаслідок дій російських окупантів - заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"У контексті ядерної безпеки безвідповідальні та непрофесійні дії російських військових становлять дуже серйозну загрозу не лише Україні, а й сотням мільйонів європейців. Тому ми вимагаємо від Ради безпеки ООН негайно вжити заходів щодо демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН для усунення ризику повторення Чорнобильської аварії внаслідок дій російських окупаційних військ", - сказала вона в ефірі телеканалу "1+1".

Верещук наголосила, що російські окупанти продовжують мілітаризувати зону відчуження та Чорнобильську атомну електростанцію, що становить дуже серйозний ризик пошкодження ізоляційних споруд, збудованих над четвертим енергоблоком станції після її вибуху у 1986 році.

"Таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, а й інших країн Європи. Окупанти ігнорують ці загрози і продовжують транспортувати та зберігати значну кількість боєприпасів у безпосередній близькості до АЕС", - пояснила віцепрем'єр-міністр.

Зокрема, за її словами, у місті Чорнобиль перебувають сотні тонн російських боєприпасів.

"Варто зазначити, що останнім часом російські окупаційні війська все частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси, що підвищує ризик їхньої детонації навіть при завантаженні й транспортуванні", - зазначила Верещук.

 

Теги: #чаес #верещук
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:33 27.03.2022
Російські окупанти продовжують мілітаризацію зони ЧАЕС

Російські окупанти продовжують мілітаризацію зони ЧАЕС

18:05 27.03.2022
Поблизу ЧАЕС горить понад 10 тис. га лісу – омбудсмен

Поблизу ЧАЕС горить понад 10 тис. га лісу – омбудсмен

14:06 27.03.2022
Верещук: МКЧХ після планів відкрити офіс у Ростові-на-Дону виглядає, м'яко кажучи, погано в очах міжнародної спільноти

Верещук: МКЧХ після планів відкрити офіс у Ростові-на-Дону виглядає, м'яко кажучи, погано в очах міжнародної спільноти

09:27 27.03.2022
На неділю заплановано два гуманітарні коридори для жителів Луганської та Донецької областей – Верещук

На неділю заплановано два гуманітарні коридори для жителів Луганської та Донецької областей – Верещук

22:32 26.03.2022
За суботу з десяти гуманітарних коридорів спрацювали всі, загалом евакуйовано 5208 осіб

За суботу з десяти гуманітарних коридорів спрацювали всі, загалом евакуйовано 5208 осіб

13:49 24.03.2022
Війська РФ намагаються штурмувати місто-супутник ЧАЕС Славутич - "Енергоатом"

Війська РФ намагаються штурмувати місто-супутник ЧАЕС Славутич - "Енергоатом"

13:20 24.03.2022
Військові РФ висадили на ЧАЕС пропагандистський десант для створення матеріалів, що виправдовують ядерний терор, для МАГАТЕ – "Енергоатом"

Військові РФ висадили на ЧАЕС пропагандистський десант для створення матеріалів, що виправдовують ядерний терор, для МАГАТЕ – "Енергоатом"

10:44 24.03.2022
В Україні у четвер працюватимуть 7 коридорів для евакуації у Київській та Запорізькій областях - Верещук

В Україні у четвер працюватимуть 7 коридорів для евакуації у Київській та Запорізькій областях - Верещук

07:17 23.03.2022
Російські окупанти розграбували новітню лабораторію в Чорнобилі вартістю €6 млн

Російські окупанти розграбували новітню лабораторію в Чорнобилі вартістю €6 млн

10:12 22.03.2022
Евакуація маріупольців триватиме, доки з міста не вивезуть усіх - Верещук

Евакуація маріупольців триватиме, доки з міста не вивезуть усіх - Верещук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні 143 дитини загинули через збройну агресію РФ, ще 216 поранено

Одна людина загинула, ще одну поранено в результаті ранкового обстрілу Рубіжного

Українські військові відмовилися виходити з Маріуполя, не можуть залишити поранених і вбитих – Зеленський

Зеленський скептично відгукнувся на пропозицію ввести в Україну миротворців НАТО

За тиждень у зоні ООС відбито 63 атаки російських окупантів, знищено 220 одиниць техніки, патрульний катер, збито вертоліт, 14 літаків і 7 БПЛА – штаб

ОСТАННЄ

Ракетного удару в нафтобазу в Луцьку було завдано з боку Білорусі, жертв немає

Тимчасовий повірений Словенії починає роботу в Києві

Російські окупанти завдали ракетного удару в нафтобазу в Луцьку

В Україні 143 дитини загинули через збройну агресію РФ, ще 216 поранено

ППО збила російську ракету над Одеською областю

Столичний метрополітен працює в режимі перевезень, без зупинок на п’яти станціях

За добу знищено чотири літаки, вертоліт, два БПЛА та дві крилаті ракети

За добу в зоні ООС рятувальниками ліквідовано сім пожеж, виявлено 55 вибухонебезпечних предметів

У Києві в результаті влучення залишків збитої ракети сталося загоряння гаража на території приватного будинку

На Київщині пролунало кілька вибухів, спрацювала система ППО

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА