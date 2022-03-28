Україна закликає ООН демілітаризувати Чорнобильську зону від російських військ та ввести туди спецмісію для уникнення повторення катастрофи 1986 року - Верещук

Україна закликає Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) негайно вжити заходів щодо демілітаризації зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції та ввести спеціальну місію ООН для усунення ризику повторення Чорнобильської аварії внаслідок дій російських окупантів - заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"У контексті ядерної безпеки безвідповідальні та непрофесійні дії російських військових становлять дуже серйозну загрозу не лише Україні, а й сотням мільйонів європейців. Тому ми вимагаємо від Ради безпеки ООН негайно вжити заходів щодо демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН для усунення ризику повторення Чорнобильської аварії внаслідок дій російських окупаційних військ", - сказала вона в ефірі телеканалу "1+1".

Верещук наголосила, що російські окупанти продовжують мілітаризувати зону відчуження та Чорнобильську атомну електростанцію, що становить дуже серйозний ризик пошкодження ізоляційних споруд, збудованих над четвертим енергоблоком станції після її вибуху у 1986 році.

"Таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, а й інших країн Європи. Окупанти ігнорують ці загрози і продовжують транспортувати та зберігати значну кількість боєприпасів у безпосередній близькості до АЕС", - пояснила віцепрем'єр-міністр.

Зокрема, за її словами, у місті Чорнобиль перебувають сотні тонн російських боєприпасів.

"Варто зазначити, що останнім часом російські окупаційні війська все частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси, що підвищує ризик їхньої детонації навіть при завантаженні й транспортуванні", - зазначила Верещук.