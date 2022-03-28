Російські військові завдали чергових тотальних ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру та Рівному - Подоляк

Російські окупанти у неділю ввечері знову завдали тотальних ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру та Рівному. Маріуполь щодня перебуває під килимовими бомбардуваннями, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Знову тотальні ракетні удари по Україні. Луцьк, Харків, Житомир, Рівне. Щодня все більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями", - написав він на своїй сторінці у твіттері у неділю ввечері.

Подоляк також наголосив, що росіяни намагаються знищити всю Україну.

"У росіян більше немає мови, гуманізму, цивілізованості. Лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі Україну. Європі це точно подобається?" - написав він.