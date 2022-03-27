Події

22:33 27.03.2022

Зеленський скептично відгукнувся на пропозицію ввести в Україну миротворців НАТО

1 хв читати
Зеленський скептично відгукнувся на пропозицію ввести в Україну миротворців НАТО

Президент України Володимир Зеленський скептично відгукнувся на пропозицію про введення на територію України миротворців НАТО, раніше висунуту Польщею.

"Я не розумію цієї пропозиції. Нам не потрібний заморожений конфлікт на території нашої держави", - сказав він у неділю в інтерв'ю російським ЗМІ, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

Цю пропозицію обговорювали на саміті НАТО в п'ятницю, однак жодного рішення не було ухвалено. Пізніше низка представників Польщі заявила, що ці сили можуть не представляти НАТО, але складатися із збройних сил держав – його членів.

"Поки що ми вирішуватимемо, чи будуть тут сили ті чи інші", - підсумував Зеленський.

Теги: #оон #війна #миротворці
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:34 27.03.2022
З 24 лютого російські війська пошкодили понад 730 навчальних закладів – Шкарлет

З 24 лютого російські війська пошкодили понад 730 навчальних закладів – Шкарлет

21:49 27.03.2022
Україна готова обмінювати російських військовополонених на українських бранців ще до завершення бойових дій – Зеленський

Україна готова обмінювати російських військовополонених на українських бранців ще до завершення бойових дій – Зеленський

19:48 27.03.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 1119 цивільних, ще 1790 поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 1119 цивільних, ще 1790 поранено

19:39 27.03.2022
Народи світу, які виступають одноголосно, можуть разом зупинити війну в Україні

Народи світу, які виступають одноголосно, можуть разом зупинити війну в Україні

13:22 27.03.2022
Підрозділи РФ переміщуються до Білорусі - Генштаб ЗСУ

Підрозділи РФ переміщуються до Білорусі - Генштаб ЗСУ

13:19 27.03.2022
Путін може спробувати нав'язати Україні "корейський" сценарій, вважає керівник ГУР

Путін може спробувати нав'язати Україні "корейський" сценарій, вважає керівник ГУР

13:15 27.03.2022
Відновлено контроль над Тростянцем і Гусарівкою, підтвердили в Генштабі ЗСУ

Відновлено контроль над Тростянцем і Гусарівкою, підтвердили в Генштабі ЗСУ

13:08 27.03.2022
На Харківщині ЗСУ звільнили Гусарівку, на Ізюмському напрямку тривають бої - Синєгубов

На Харківщині ЗСУ звільнили Гусарівку, на Ізюмському напрямку тривають бої - Синєгубов

13:07 27.03.2022
Унаслідок ворожих обстрілів під завалами в Рубіжному місцеві жителі, зокрема дитина - поліція

Унаслідок ворожих обстрілів під завалами в Рубіжному місцеві жителі, зокрема дитина - поліція

12:18 27.03.2022
Двоє людей загинули в селі Станіслав на Херсонщині внаслідок обстрілу

Двоє людей загинули в селі Станіслав на Херсонщині внаслідок обстрілу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські військові відмовилися виходити з Маріуполя, не можуть залишити поранених і вбитих – Зеленський

За тиждень у зоні ООС відбито 63 атаки російських окупантів, знищено 220 одиниць техніки, патрульний катер, збито вертоліт, 14 літаків і 7 БПЛА – штаб

За неділю було відбито атаку супротивника та знищено до 15 людей та БМП

Україна готова обмінювати російських військовополонених на українських бранців ще до завершення бойових дій – Зеленський

Народи світу, які виступають одноголосно, можуть разом зупинити війну в Україні

ОСТАННЄ

Українські військові відмовилися виходити з Маріуполя, не можуть залишити поранених і вбитих – Зеленський

Ядерної зброї, біолабораторій і хімічної зброї в Україні немає – Зеленський

Через ворожі обстріли в Осколі на Харківщині семеро людей загинули, п'ять поранені

Російські бізнесмени пропонували Україні посередництво у сподіванні уникнути санкцій – Зеленський

У 2022 році для вступу на бюджет необхідно буде скласти мультипредметний тест, а контрактникам – лише подати мотиваційного листа

За тиждень у зоні ООС відбито 63 атаки російських окупантів, знищено 220 одиниць техніки, патрульний катер, збито вертоліт, 14 літаків і 7 БПЛА – штаб

Британські ПЗРК Starstreak готові до розгортання в Україні

Азербайджанські військові спростували інформацію Міноборони РФ про відступ із позицій у селі Фарух: Наша армія повністю контролює оперативну обстановку

За неділю було відбито атаку супротивника та знищено до 15 людей та БМП

Ердоган і Путін погодили проведення російсько-українських переговорів у Стамбулі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА