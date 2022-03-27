Зеленський скептично відгукнувся на пропозицію ввести в Україну миротворців НАТО

Президент України Володимир Зеленський скептично відгукнувся на пропозицію про введення на територію України миротворців НАТО, раніше висунуту Польщею.

"Я не розумію цієї пропозиції. Нам не потрібний заморожений конфлікт на території нашої держави", - сказав він у неділю в інтерв'ю російським ЗМІ, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

Цю пропозицію обговорювали на саміті НАТО в п'ятницю, однак жодного рішення не було ухвалено. Пізніше низка представників Польщі заявила, що ці сили можуть не представляти НАТО, але складатися із збройних сил держав – його членів.

"Поки що ми вирішуватимемо, чи будуть тут сили ті чи інші", - підсумував Зеленський.