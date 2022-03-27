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22:05 27.03.2022

Азербайджанські військові спростували інформацію Міноборони РФ про відступ із позицій у селі Фарух: Наша армія повністю контролює оперативну обстановку

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Азербайджанські військові спростували інформацію Міноборони РФ про відступ із позицій у селі Фарух: Наша армія повністю контролює оперативну обстановку

Азербайджанські військові продовжують залишатися на позиціях у селі Фарух і найближчих висотах у Карабаху, заявляє Міністерство оборони Азербайджану.

"Міноборони РФ у своїй заяві від 27 березня зазначило низку моментів, що не відповідають дійсності. Зокрема, у позиціях у селі Фарух і найближчих до нього висотах жодних змін не відбулося. Інформація про те, що азербайджанські військові відійшли з цих позицій, не відповідає дійсності. Наша армія повністю контролює оперативну обстановку", - випливає з повідомлення.

У відомстві також зазначили, що "не відповідає дійсності інформація, поширена міністерством оборони РФ про те, що азербайджанська сторона порушила режим перемир'я й азербайджанські військові мають поранених".

Теги: #азербайджан #контроль #карабах #військові
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