Події

21:49 27.03.2022

Україна готова обмінювати російських військовополонених на українських бранців ще до завершення бойових дій – Зеленський

2 хв читати
Україна готова обмінювати російських військовополонених на українських бранців ще до завершення бойових дій – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна готова обмінювати російських військовополонених на українських бранців ще до завершення бойових дій.

"Складаються списки. Наші військові, я знаю, складали списки. Усі, хто перебуває (у полоні – ІФ), – ці списки є, дані є. Я не знаю, чи всіх вони цікавлять. Політиків, я думаю, вони не дуже-то цікавлять. Я просто не впевнений, що російській стороні потрібні ці списки", – сказав Зеленський в інтерв'ю російським журналістам, опублікованому на сайті Офісу президента.

Президент зазначив, що виступає за те, щоб проводити обміни військовополоненими, не чекаючи на закінчення війни.

"Необов'язково діяти за якимись загальноприйнятими канонами: мовляв, дочекаємося кінця війни, чи потрібно, щоб ще набрати там... Я не розумію, навіщо це. Я вважаю, що є домовленість міняти всіх на всіх, сьогодні є стільки - давайте обміняємо на стільки. Не міряйтеся: 10 на 10, 11 на 11", - додав він.

Зеленський зазначив, що Україна не хоче залишати на своїй території трупи російських солдатів, а хоче передавати їх родичам загиблих.

"Вони (російська сторона - ІФ) спочатку відмовлялися, потім якісь мішки нам пропонували... Ви знаєте, навіть коли пес чи кішка помирає, так не роблять. Це пакети для сміття. Я не розумію, що думають люди, що думають батьки цих дітей", – сказав він.

Зеленський наголосив, що для нього як для президента країни, що воює, таке ставлення неприйнятне навіть щодо солдат ворожої держави.

 

 

Теги: #війна #росія #полонені
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:34 27.03.2022
З 24 лютого російські війська пошкодили понад 730 навчальних закладів – Шкарлет

З 24 лютого російські війська пошкодили понад 730 навчальних закладів – Шкарлет

22:33 27.03.2022
Зеленський скептично відгукнувся на пропозицію ввести в Україну миротворців НАТО

Зеленський скептично відгукнувся на пропозицію ввести в Україну миротворців НАТО

21:55 27.03.2022
Ердоган і Путін погодили проведення російсько-українських переговорів у Стамбулі

Ердоган і Путін погодили проведення російсько-українських переговорів у Стамбулі

21:01 27.03.2022
Роскомнагляд забороняє російським ЗМІ публікувати інтерв'ю Зеленського

Роскомнагляд забороняє російським ЗМІ публікувати інтерв'ю Зеленського

19:48 27.03.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 1119 цивільних, ще 1790 поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 1119 цивільних, ще 1790 поранено

19:39 27.03.2022
Народи світу, які виступають одноголосно, можуть разом зупинити війну в Україні

Народи світу, які виступають одноголосно, можуть разом зупинити війну в Україні

13:22 27.03.2022
Підрозділи РФ переміщуються до Білорусі - Генштаб ЗСУ

Підрозділи РФ переміщуються до Білорусі - Генштаб ЗСУ

13:19 27.03.2022
Путін може спробувати нав'язати Україні "корейський" сценарій, вважає керівник ГУР

Путін може спробувати нав'язати Україні "корейський" сценарій, вважає керівник ГУР

13:15 27.03.2022
Відновлено контроль над Тростянцем і Гусарівкою, підтвердили в Генштабі ЗСУ

Відновлено контроль над Тростянцем і Гусарівкою, підтвердили в Генштабі ЗСУ

13:08 27.03.2022
На Харківщині ЗСУ звільнили Гусарівку, на Ізюмському напрямку тривають бої - Синєгубов

На Харківщині ЗСУ звільнили Гусарівку, на Ізюмському напрямку тривають бої - Синєгубов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські військові відмовилися виходити з Маріуполя, не можуть залишити поранених і вбитих – Зеленський

Зеленський скептично відгукнувся на пропозицію ввести в Україну миротворців НАТО

За тиждень у зоні ООС відбито 63 атаки російських окупантів, знищено 220 одиниць техніки, патрульний катер, збито вертоліт, 14 літаків і 7 БПЛА – штаб

За неділю було відбито атаку супротивника та знищено до 15 людей та БМП

Народи світу, які виступають одноголосно, можуть разом зупинити війну в Україні

ОСТАННЄ

Українські військові відмовилися виходити з Маріуполя, не можуть залишити поранених і вбитих – Зеленський

Ядерної зброї, біолабораторій і хімічної зброї в Україні немає – Зеленський

Через ворожі обстріли в Осколі на Харківщині семеро людей загинули, п'ять поранені

Російські бізнесмени пропонували Україні посередництво у сподіванні уникнути санкцій – Зеленський

У 2022 році для вступу на бюджет необхідно буде скласти мультипредметний тест, а контрактникам – лише подати мотиваційного листа

За тиждень у зоні ООС відбито 63 атаки російських окупантів, знищено 220 одиниць техніки, патрульний катер, збито вертоліт, 14 літаків і 7 БПЛА – штаб

Британські ПЗРК Starstreak готові до розгортання в Україні

Азербайджанські військові спростували інформацію Міноборони РФ про відступ із позицій у селі Фарух: Наша армія повністю контролює оперативну обстановку

За неділю було відбито атаку супротивника та знищено до 15 людей та БМП

У столиці Кіпру Нікосії пройшов численний мітинг на підтримку України навпроти посольства Росії

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА