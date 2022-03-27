Україна готова обмінювати російських військовополонених на українських бранців ще до завершення бойових дій – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна готова обмінювати російських військовополонених на українських бранців ще до завершення бойових дій.

"Складаються списки. Наші військові, я знаю, складали списки. Усі, хто перебуває (у полоні – ІФ), – ці списки є, дані є. Я не знаю, чи всіх вони цікавлять. Політиків, я думаю, вони не дуже-то цікавлять. Я просто не впевнений, що російській стороні потрібні ці списки", – сказав Зеленський в інтерв'ю російським журналістам, опублікованому на сайті Офісу президента.

Президент зазначив, що виступає за те, щоб проводити обміни військовополоненими, не чекаючи на закінчення війни.

"Необов'язково діяти за якимись загальноприйнятими канонами: мовляв, дочекаємося кінця війни, чи потрібно, щоб ще набрати там... Я не розумію, навіщо це. Я вважаю, що є домовленість міняти всіх на всіх, сьогодні є стільки - давайте обміняємо на стільки. Не міряйтеся: 10 на 10, 11 на 11", - додав він.

Зеленський зазначив, що Україна не хоче залишати на своїй території трупи російських солдатів, а хоче передавати їх родичам загиблих.

"Вони (російська сторона - ІФ) спочатку відмовлялися, потім якісь мішки нам пропонували... Ви знаєте, навіть коли пес чи кішка помирає, так не роблять. Це пакети для сміття. Я не розумію, що думають люди, що думають батьки цих дітей", – сказав він.

Зеленський наголосив, що для нього як для президента країни, що воює, таке ставлення неприйнятне навіть щодо солдат ворожої держави.