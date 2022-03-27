У столиці Кіпру Нікосії пройшов численний мітинг на підтримку України навпроти посольства Росії

У неділю в Нікосії, столиці Кіпру, пройшов численний для острівної держави мітинг української та російської діаспор, які виступили за припинення війни в Україні та проти агресії РФ.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у мітингу взяли участь близько 1000 осіб, переважно української діаспори, 95% прапорів і плакатів мали кольори національного прапора України.

За його словами, мітинг був організований українськими та російськими громадами на Кіпрі, люди приїхали з Лімасолу, Пафосу, Ларнаки та інших міст країни. На мітингу звучали заклики проти агресії, організованої нинішнім керівництвом Росії проти війни в Україні.

Представник російських ЗМІ, як він назвався, який виступив на мітингу, - став навколішки перед учасниками-українцями і вибачився за розв'язану Путіним війну, закликавши нинішнє керівництво РФ піти у відставку.

Під час спілкування з керівництвом громадських організацій на Кіпрі кореспонденту агентства повідомили, що до цього були два мітинги, організовані прихильниками Путіна, в Ларнаці та Нікосії.

"Але це були проплачені мітинги. На наші мітинги люди приходять самі і малюють плакати самі, а там організовано роздавали прапори, а після мітингу їх забирали", - зазначила співрозмовник агентства.

У Нікосії та Лімасолі знаходяться найбільш численні українські громади.