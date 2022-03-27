Профільний комітет Ради проти відкриття представництва МКЧХ у Ростові-на-Дону

Парламентський комітет з прав людини проти відкриття представництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Ростові-на-Дону (Росія) для нібито більш "ефективної роботи" на сході України.

"Комітет категорично проти того, щоб Міжнародний комітет Червоного Хреста відкривав офіс у Ростові-на-Дону. Оскільки це не лише сприятиме легітимізації "гуманітарних коридорів" на території Російської Федерації, а й стане своєрідною підтримкою для примусового викрадення громадян України та вивезення їх на територію держави-агресора", - повідомляє профільний комітет на сайті Верховної Ради в неділю.

У комітеті зазначили, що, за наявною інформацією, російські окупанти насильно вивезли вже кілька тисяч жителів Маріуполя на територію Росії.

"Захоплених маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли телефони та документи людей. Після перевірки частина маріупольців перенаправлялася до віддалених міст Росії, доля інших (жителів - ІФ) залишається невідомою", - наголошується в повідомленні.

Профільний комітет наголосив, що ці дії порушують статтю 49 Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни і є ще одним військовим злочином Росії.

"У таких обставинах МКЧХ має захищати та допомагати постраждалим громадянам України, а не ставати на бік держави-агресора та певним чином сприяти продовженню скоєння цього злочину. Тому наміри Міжнародного комітету Червоного Хреста відкрити офіс... у Ростові-на-Дону вважаємо неприйнятними", – йдеться в повідомленні комітету.

Комітет закликав керівництво МКЧХ змінити своє рішення та не підтримувати примусове вивезення громадян України на територію держави-окупанта.