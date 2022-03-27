Події

20:30 27.03.2022

Профільний комітет Ради проти відкриття представництва МКЧХ у Ростові-на-Дону

2 хв читати
Профільний комітет Ради проти відкриття представництва МКЧХ у Ростові-на-Дону

Парламентський комітет з прав людини проти відкриття представництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Ростові-на-Дону (Росія) для нібито більш "ефективної роботи" на сході України.

"Комітет категорично проти того, щоб Міжнародний комітет Червоного Хреста відкривав офіс у Ростові-на-Дону. Оскільки це не лише сприятиме легітимізації "гуманітарних коридорів" на території Російської Федерації, а й стане своєрідною підтримкою для примусового викрадення громадян України та вивезення їх на територію держави-агресора", - повідомляє профільний комітет на сайті Верховної Ради в неділю.

У комітеті зазначили, що, за наявною інформацією, російські окупанти насильно вивезли вже кілька тисяч жителів Маріуполя на територію Росії.

"Захоплених маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли телефони та документи людей. Після перевірки частина маріупольців перенаправлялася до віддалених міст Росії, доля інших (жителів - ІФ) залишається невідомою", - наголошується в повідомленні.

Профільний комітет наголосив, що ці дії порушують статтю 49 Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни і є ще одним військовим злочином Росії.

"У таких обставинах МКЧХ має захищати та допомагати постраждалим громадянам України, а не ставати на бік держави-агресора та певним чином сприяти продовженню скоєння цього злочину. Тому наміри Міжнародного комітету Червоного Хреста відкрити офіс... у Ростові-на-Дону вважаємо неприйнятними", – йдеться в повідомленні комітету.

Комітет закликав керівництво МКЧХ змінити своє рішення та не підтримувати примусове вивезення громадян України на територію держави-окупанта.

 

 

Теги: #комітет #червоний_хрест
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:10 25.03.2022
Червоний Хрест спрямує $6 млн допомоги від Samsung на потреби найуразливіших верств населення України

Червоний Хрест спрямує $6 млн допомоги від Samsung на потреби найуразливіших верств населення України

08:44 07.03.2022
Голова комітету Палати представників США із закордонних справ і керівник Львівщини зустрілись на кордоні

Голова комітету Палати представників США із закордонних справ і керівник Львівщини зустрілись на кордоні

17:55 25.02.2022
Комітет міністрів Ради Європи призупинив членство РФ в організації

Комітет міністрів Ради Європи призупинив членство РФ в організації

07:11 14.02.2022
Бюджетний комітет Ради погодив перерозподіл 16,6 млрд грн за рахунок видатків на обслуговування держборгу

Бюджетний комітет Ради погодив перерозподіл 16,6 млрд грн за рахунок видатків на обслуговування держборгу

12:54 09.02.2022
Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити за основу законопроєкт, що приводить закони у відповідність до закону "Про всеукраїнський референдум"

Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити за основу законопроєкт, що приводить закони у відповідність до закону "Про всеукраїнський референдум"

09:39 01.12.2021
Україну обрано членом Комітету ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у разі збройного конфлікту

Україну обрано членом Комітету ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у разі збройного конфлікту

07:08 24.11.2021
Начальник Харківського УСБУ виступає за виключення нардепа Куницького з правоохоронного комітету

Начальник Харківського УСБУ виступає за виключення нардепа Куницького з правоохоронного комітету

13:21 10.11.2021
Регламентний комітет рекомендував Раді усунути Лероса від участі у п'яти пленарних засіданнях

Регламентний комітет рекомендував Раді усунути Лероса від участі у п'яти пленарних засіданнях

11:41 08.11.2021
Профільний комітет Ради заслухає ГУР Міноборони про ситуацію на кордоні з РФ

Профільний комітет Ради заслухає ГУР Міноборони про ситуацію на кордоні з РФ

17:13 03.11.2021
Профільний комітет рекомендує ВР призначити Верещук міністром з питань реінтеграції

Профільний комітет рекомендує ВР призначити Верещук міністром з питань реінтеграції

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Народи світу, які виступають одноголосно, можуть разом зупинити війну в Україні

Війська РФ обстрілами пошкодили будівлю ядерної установки "Джерело нейтронів" у Харкові – ДІЯРУ

Наступний раунд переговорів Україна-РФ відбудеться в Туреччині 28-30 березня - Арахамія

Поблизу ЧАЕС горить понад 10 тис. га лісу – омбудсмен

Російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси на Дніпропетровщині

ОСТАННЄ

За фактом бомбардування та обстрілів населених пунктів Донецької області відкрито кримінальне провадження, дані про постраждалих уточнюються

Японія має намір переглянути стратегію нацбезпеки

Війна в Україні забрала життя щонайменше 1119 цивільних, ще 1790 поранено

Народи світу, які виступають одноголосно, можуть разом зупинити війну в Україні

Російські окупанти продовжують мілітаризацію зони ЧАЕС

За 12 днів до Запоріжжя прибули понад 46,5 тис. біженців – секретар міськради

Війська РФ обстрілами пошкодили будівлю ядерної установки "Джерело нейтронів" у Харкові – ДІЯРУ

Наступний раунд переговорів Україна-РФ відбудеться в Туреччині 28-30 березня - Арахамія

Поблизу ЧАЕС горить понад 10 тис. га лісу – омбудсмен

У Будапешті біля меморіалу "Взуття на березі Дунаю" відбулася акція пам'яті вбитих у драмтеатрі маріупольців - Кулеба

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА