Війна в Україні забрала життя щонайменше 1119 цивільних, ще 1790 поранено

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 26 березня 2022 року склали 2909 цивільних (у зведенні на добу раніше – 2858), зокрема 1119 загиблих (1104) повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини в неділю.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо в останні дні, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", – наголошується в документі.

Відповідно до нього це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.), Сєвєродонецька та Рубіжного (Луганська обл.), Тростянця (Сумська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 224 чоловіки, 168 жінок, 32 хлопчики та 15 дівчаток, тоді як стать 52 дітей та 628 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 1790 поранених 32 дівчинки та 24 хлопчики, а також 70 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно з попереднім днем, за даними ООН, загинуло троє дітей і двоє поранено.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях на опівночі 27 березня було зафіксовано 301 (295) загиблий та 694 (681) поранених на території, контрольованій урядом, та 59 (59) загиблих та 227 (227) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (в Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 759 (750) загиблих та 869 (846) поранених.

У зведенні також йдеться, що, згідно з даними Офісу генерального прокурора України, станом на 8:00 27 березня загинуло 139 (136) дітей та поранено 205 (199).

Зростання показників у зазначеному зведенні порівняно з цифрами у попередньому зведенні не слід зараховувати лише на нові випадки, що мали місце 26 березня, оскільки протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало кілька випадків, що мали місце у попередні дні, уточнюється в документі.