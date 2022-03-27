Президент України Володимир Зеленський, під час виступу перед глядачами Міжнародного благодійного концерту-телемарафону Save Ukraine, заявив, що народи світу, які виступають одноголосно, можуть разом зупинити війну в Україні.

"Все людство думає, що зробити з Росією... Народи, які виступають одноголосно, можуть разом зупинити цю війну. Перше: врятувати Україну та свободу у світі. Це російська війна проти волі та свободи. Друге: треба озброїти свободу реактивними літаками, наступальним озброєнням. Третє: більше санкцій проти Росії, проти російської нафти, проти російських банків, проти того, що нападає на наш спільний дім. Четверте: давайте залишимось людьми. П'яте: треба захистити наші місця, врятувати людей за допомогою гуманітарних коридорів, вивезти тих, хто страждає від російських військ", - заявив президент.

При цьому глава держави зазначив, що "колишнього світу більше немає".