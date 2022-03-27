Події

13:19 27.03.2022

Путін може спробувати нав'язати Україні "корейський" сценарій, вважає керівник ГУР

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Путін може спробувати нав'язати Україні "корейський" сценарій, вважає керівник ГУР

Є підстави вважати, що президент РФ Володимир Путін розглядає "корейський" сценарій для України, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України бригадний генерал Кирило Буданов.

"Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України Путін вже змінює головні оперативні напрямки — це Південь і Схід. Є підстави вважати, що він розглядає корейський сценарій для України. Тобто спробує нав'язати лінію розподілу між неокупованими і окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну і Південну Корею. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі", - цитує пресслужба ГУР Міноборони Буданова.

Він переконаний, що для російського фашистського режиму, як і раніше, актуальним залишається питання встановлення сухопутного коридору в Крим. Але для реалізації цього плану є головна проблема - незламний український Маріуполь, який скував значні сили ворога.

"Окупанти спробують сколотити окуповані території в єдине квазідержавне утворення, яке будуть протиставляти незалежній Україні. Ми вже бачимо спробу створити "паралельні" органи влади на окупованих територіях і змусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть поторгуватися за це і на міжнародному рівні", - сказав керівник ГУР.

Водночас він зазначив, що спротив і мітинги українських громадян на окупованих територіях, контратаки ЗСУ і поступове звільнення територій суттєво ускладнюють реалізацію планів ворога.

"Крім того, скоро починається сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді для росіян залишиться один актуальний сценарій - як вижити", – підсумував Буданов.

Теги: #війна #гур #буданов #гур_міноборони
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