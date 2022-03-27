Події

13:15 27.03.2022

Відновлено контроль над Тростянцем і Гусарівкою, підтвердили в Генштабі ЗСУ

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Відновлено контроль над Тростянцем і Гусарівкою, підтвердили в Генштабі ЗСУ

Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України, наші захисники поступово звільняють тимчасово зайняті ворогом території на окремих напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.

"Українські воїни продовжують ефективне протистояння російським загарбникам, відбивають ворожі атаки і поступово звільняють тимчасово зайняті ворогом території на окремих напрямках", - йдеться у зведенні Генштабу станом на 12.00 27 березня.

На Поліссі противник під прикриттям вогню артилерії і авіації продовжує закріплюватися на досягнутих рубежах, готується до проведення ротації підрозділів.

У Сіверському напрямку ворог продовжує блокаду Славутича, не залишає спроб взяти під контроль Чернігів. У районах Лук'янівки та Рудницького противник зазнав втрат і відійшов.

На Слобожанському напрямку противник намагається здійснити перегрупування в районі Сум. Поблизу Харкова зосередив зусилля на заповненні поточних втрат. У районі Слов'янська ворог проводить удосконалення інженерного обладнання зайнятих позицій. Силами оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Тростянець та Гусарівка.

На Донецькому напрямку окупаційні підрозділи намагаються захопити Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк і Маріуполь. Успіхів немає. Здійснили невдалу спробу штурму Красногорівки. Зазнали втрат, відійшли.

У Таврійському районі окупанти силами Росгвардії продовжують боротьбу з осередками спротиву на тимчасово зайнятій території.

Теги: #війна #генштаб_зсу
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