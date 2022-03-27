У Києві з 28 березня в дистанційному форматі поновлюється освітній процес - міськадміністрація

Освітній процес буде відновлено в Києві з 28 березня в дистанційному форматі, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"28 березня в Києві в дистанційному форматі поновлюється освітній процес. З понеділка заклади загальної середньої, професійно-технічної, професійної та вищої освіти столиці відновлять навчання в онлайн-форматі", - йдеться в повідомленні пресслужби міськадміністрації.

Зазначається, що мета дистанційного навчання під час війни – не лише засвоєння нових знань, а й психологічна підтримка, спілкування. "Воно повинно стати допомогою дитині, а не черговим стресом і хвилюваннями – без негативних оцінок і домашніх завдань. Акцент буде зроблено не тільки на вивченні нового матеріалу, а й на повторення", - йдеться в повідомленні.

У столичній владі повідомили, що для юних киян та вчителів у місті створено мережу онлайн-сервісів за посиланням.