Події

11:30 27.03.2022

У Києві з 28 березня в дистанційному форматі поновлюється освітній процес - міськадміністрація

1 хв читати
У Києві з 28 березня в дистанційному форматі поновлюється освітній процес - міськадміністрація

Освітній процес буде відновлено в Києві з 28 березня в дистанційному форматі, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"28 березня в Києві в дистанційному форматі поновлюється освітній процес. З понеділка заклади загальної середньої, професійно-технічної, професійної та вищої освіти столиці відновлять навчання в онлайн-форматі", - йдеться в повідомленні пресслужби міськадміністрації.

Зазначається, що мета дистанційного навчання під час війни – не лише засвоєння нових знань, а й психологічна підтримка, спілкування. "Воно повинно стати допомогою дитині, а не черговим стресом і хвилюваннями – без негативних оцінок і домашніх завдань. Акцент буде зроблено не тільки на вивченні нового матеріалу, а й на повторення", - йдеться в повідомленні.

У столичній владі повідомили, що для юних киян та вчителів у місті створено мережу онлайн-сервісів за посиланням.

Теги: #школа #київ #освіта #навчання
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:32 26.03.2022
Комендантської години в Києві та області вдень у неділю не буде - Кличко

Комендантської години в Києві та області вдень у неділю не буде - Кличко

11:51 26.03.2022
У Києві та області знову півторадобова комендантська година: з 20.00 суботи до 7.00 понеділка

У Києві та області знову півторадобова комендантська година: з 20.00 суботи до 7.00 понеділка

10:06 26.03.2022
Центри надання адмінпослуг відновлюють роботу в Києві з 28 березня - КМВА

Центри надання адмінпослуг відновлюють роботу в Києві з 28 березня - КМВА

10:49 25.03.2022
Задимлення у Києві спричинене пожежами, що виникли через ворожі обстріли в передмісті - КМВА

Задимлення у Києві спричинене пожежами, що виникли через ворожі обстріли в передмісті - КМВА

20:25 24.03.2022
Від початку російського повномасштабного вторгнення в Києві загинуло 75 мирних жителів, із них чотири дитини - Кличко

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Києві загинуло 75 мирних жителів, із них чотири дитини - Кличко

18:41 24.03.2022
ВР скасувала складання ДПА, ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного іспиту у 2022 році

ВР скасувала складання ДПА, ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного іспиту у 2022 році

15:00 24.03.2022
Понад 650 укриттів у Києві підключено до Wi-Fi – КМДА

Понад 650 укриттів у Києві підключено до Wi-Fi – КМДА

18:50 23.03.2022
Ворожі війська обстріляли парковку торговельного центру в Подільському районі Києва, одна людина загинула, двоє поранені

Ворожі війська обстріляли парковку торговельного центру в Подільському районі Києва, одна людина загинула, двоє поранені

11:57 23.03.2022
У Києві внаслідок обстрілів сталося загорання приватних будинків, гаражів і багатоповерхівок, одну людину госпіталізовано - ДСНС

У Києві внаслідок обстрілів сталося загорання приватних будинків, гаражів і багатоповерхівок, одну людину госпіталізовано - ДСНС

09:36 23.03.2022
У Києві працюють Північний і Дарницькі мости, частково відновили роботу наземний комунальний транспорт і метрополітен у режимі перевезень

У Києві працюють Північний і Дарницькі мости, частково відновили роботу наземний комунальний транспорт і метрополітен у режимі перевезень

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Чернігові немає електро-, тепло та водопостачання, газопостачання здійснюється частково – голова обладміністрації

На Сумщині вперше від початку війни ніч минула тихо – голова обладміністрації

РФ втратила з 24 лютого в Україні 16,6 тис. особового складу, 582 танки та 121 літак – Генштаб ЗСУ

Насильно вивезених до РФ українців може бути вже 40 тисяч

Ворог завдав удару забороненими касетними боєприпасами по Красногорівці

ОСТАННЄ

Пасажиропотік на західній ділянці кордону 26 березня підскочив на 15% – Держприкордонслужба

В Україні знеструмлені 1455 населених пунктів – ДСНС

У Чернігові немає електро-, тепло та водопостачання, газопостачання здійснюється частково – голова обладміністрації

Через негоду 21 населений пункт на Полтавщині залишився без електрики – голова ОВА

На Сумщині вперше від початку війни ніч минула тихо – голова обладміністрації

У Львові ліквідовано пожежу на території промислового підприємства

РФ втратила з 24 лютого в Україні 16,6 тис. особового складу, 582 танки та 121 літак – Генштаб ЗСУ

Насильно вивезених до РФ українців може бути вже 40 тисяч

На неділю заплановано два гуманітарні коридори для жителів Луганської та Донецької областей – Верещук

Харківські рятувальники 83 рази виїжджали на гасіння пожеж за добу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА