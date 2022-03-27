В Україні знеструмлені 1455 населених пунктів – ДСНС

1 тис. 455 населених пунктів в Україні знеструмлені на сьогодні, з них частково - 39, повідомляється у телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у неділю.

Для забезпечення аварійного електроживлення об'єктів соціальної сфери залучено вісім генераторів ДСНС, з них п'ять – для забезпечення електроенергією лікарень.

У відомстві також повідомляють про успішну евакуацію населення загальною кількістю понад 979 тис. осіб.

Минулої доби підрозділи ДСНС здійснили 533 виїзди на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури, ліквідовано 281 пожежу, що виникла внаслідок ведення бойових дій.

Піротехніки знешкодили 507 вибухонебезпечних предметів та 6 кг вибухової речовини, зокрема три авіабомби, та обстежили територію площею понад 500 га, йдеться у зведенні.