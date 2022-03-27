Від початку збройної агресії РФ в Україні загинуло 139 дітей

Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 139 дітей, повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"Станом на ранок 27 березня 2022 року 139 дітей загинуло та понад 205 поранено через збройну агресію Російської Федерації. Найбільше постраждало дітей у Київській – 65, Харківській – 45, Донецькій – 53, Чернігівській – 38, Миколаївській – 29, Луганській – 25, Запорізькій – 19, Херсонській – 21, столиці – 16, Житомирській області – 15 та Сумській – 14", - йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.