Пожежу на нафтобазі в Дубні локалізовано, радіаційний фон у нормі

Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій локалізували пожежу на нафтобазі міста Дубна Рівненської області, в яку влучила ракета російського окупанта, хімічний та радіаційний фон у нормі, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Пожежу на нафтобазі в місті Дубно локалізовано. На місці працює 12 одиниць техніки та 65 рятувальників, також є хімічна лабораторія ДСНС та лабораторного центру міста Рівного", – сказав він у своєму відеозверненні.

Коваль наголосив, що хімічний та радіаційний фон у нормі.

"Цивільному населенню нічого не загрожує. Не потрібно евакуювати ні дітей, ні дорослих", – уточнив голова ОВА.

Ситуація, за його словами, контрольована.