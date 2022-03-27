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06:54 27.03.2022

Російські окупанти самі роблять усе, щоб українці уникали російської мови – Зеленський

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Російські окупанти самі роблять усе, щоб українці уникали російської мови – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти в Україні самі роблять усе, щоб українці уникали російської мови.

"Ми говорили сьогодні з нашими військовими у Маріуполі. З нашими героями, які захищають це місто. Ми говорили російською мовою, бо в Україні немає і ніколи не було мовної проблеми. А тепер ви, російські окупанти, цю проблему створюєте. Це ви робите все, щоб наші люди самі уникали російської мови, тому що російська мова тепер асоціюватиметься лише з вами, із вашими вибухами та вбивствами, вашими злочинами", - заявив Зеленський у відеозверненні в суботу.

"Ви депортуєте наших людей, ви цькуєте наших учителів, ви змушуєте їх повторювати усе за вашими пропагандистами. Це ви захоплюєте в полон наших мерів та українських активістів. Це ви розставляєте на окупованих територіях білборди із закликами – сьогодні вони з'явилися – не боятися говорити російською мові. Не бійтеся говорити, просто подумайте, що це означає", - додав він.

За словами президента, "там, де російська мова завжди була частиною повсякденного життя, як і українська мова, – на сході України, – російські війська перетворюють ці мирні міста на руїни".

"Росія сама робить усе, щоб на території нашої держави відбулася дерусифікація. Ви це робите! За одне покоління і назавжди. Це ще один прояв вашої самогубної політики", - підсумував він.

Теги: #мова #зеленський #окупанти
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