Події

06:49 27.03.2022

У Львові поліція затримала осіб, які розсилали інформацію російським абонентам

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У Львові поліція затримала осіб, які розсилали інформацію російським абонентам

У Львові поліція затримала громадян, які посилали інформацію на російські номери, повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівської області.

"Сьогодні (26 березня – ІФ) на проспекті Чорновола патрульні зупинили підозрілий автомобіль. Під час перевірки документів та телефону водія, поліцейські виявили відео та фото пересування наших військових. Також він мав фото паспортів чоловіків з луганською реєстрацією та чимало контактів з російськими номерами. Сьогодні (26 березня – ІФ) патрульні, прямуючи на місце потрапляння ракет виявили чоловіка, який знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль. Також у нього в планшеті виявили фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російських номери", - йдеться в повідомленні, опублікованому в фейсбуці.

Повідомляється, що громадяни були затримані і передані Службі безпеки України.

 

Теги: #львів #затримання #поліція
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