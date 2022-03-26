"Укртелеком" відновив надання послуг у Миколаївській області, КРРТ здійснює цифрове телевізійне мовлення у Херсонській і Чернігівській областях

Мобільні оператори та провайдери продовжують забезпечувати українців зв'язком та інтернетом, повідомляється у телеграм-каналі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку).

Зокрема, "Укртелекому" вдалося відновити надання послуг у Миколаївській області, де було пошкоджено магістральну мережу.

На Чернігівщині до 65% збільшилася кількість справних районних вузлів зв'язку. Водночас у цій області діє тимчасове обмеження швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надається сервісам ЗСУ та важливим соціальним об'єктам.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували близько 130 випадків пошкодження мереж чи недоступності обладнання.

"Незважаючи на тимчасову окупацію російськими військовими населених пунктів Херсонської та Чернігівської областей, Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, що належить до сфери управління Держспецзв'язку, здійснює цифрове телевізійне мовлення", - наголошується в повідомленні.