Події

22:12 26.03.2022

Кабмін затвердив порядок збору інформації про пошкоджену та знищену внаслідок війни нерухомість через "Дію"

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Кабмін затвердив порядок збору інформації про пошкоджену та знищену внаслідок війни нерухомість через "Дію"

Кабінет Міністрів України затвердив порядок збору та обліку інформації про пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій нерухоме майно через портал та застосунок "Дія".

"Минулого тижня я анонсував, що уряд вже найближчим часом розробить механізм фіксації збитків кожного українця, чиє майно зруйнувала війна. Сьогодні уряд ухвалив постанову про порядок збору та обліку інформації про пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій нерухоме майно через портал та застосунок "Дія", - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram-каналі.

За словами прем'єра, вже через тиждень після набуття чинності кожний українець, чий будинок зруйнувала війна, зможе через "Дію" надіслати повідомлення і зафіксувати факт пошкоджень, щоб влада мала можливість підрахувати збитки та оцінити, скільки коштів потрібно Україні на відновлення.

"Ми все відбудуємо: кожен будинок, кожну квартиру, кожну вулицю кожного постраждалого міста. І цей процес починається вже зараз – зі збирання інформації та фіксації збитків", - додав він.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/2345

 

 

Теги: #кабмін #дія
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