Події

20:36 26.03.2022

Україна передала США оновлені потреби ЗСУ

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Україна передала США оновлені потреби ЗСУ

Україна передала США оновлені потреби ЗСУ під час зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, держсекретаря США Ентоні Блінкена, міністра оборони України Олексія Резнікова та міністра оборони США Ллойда Остіна у Варшаві, повідомив міністр Резніков.

"У нас була дуже хороша розмова, ми озвучили наші оновлені потреби, які я перед тим проговорив із генералом Залужним перед відрядженням, погодив із ним саме потреби ЗСУ, і ці потреби сьогодні проговорив: про допомогу, підтримку, і за жодною позицією не було сказано: "ні, це неможливо, це нереально", - сказав Резніков під час підходу до преси під час візиту до Варшави в суботу.

 

 

 

Теги: #сша #оборона #список
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