У результаті нових ракетних ударів завдано збитків об'єктам інфраструктури – Садовий

У результаті нових ракетних ударів було завдано збитків об'єктам інфраструктури, повідомив на своєму телеграм-каналі мер Львова Андрій Садовий.

"Унаслідок нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об'єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали, триває гасіння пожеж", - написав мер Львова.

Як повідомлялося, близько 19:00 по Львову завдали 3 нових ракетних удари.

Також раніше внаслідок ракетного удару по місту постраждали 5 людей.