Події

19:46 26.03.2022

У результаті нових ракетних ударів завдано збитків об'єктам інфраструктури – Садовий

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У результаті нових ракетних ударів завдано збитків об'єктам інфраструктури – Садовий

У результаті нових ракетних ударів було завдано збитків об'єктам інфраструктури, повідомив на своєму телеграм-каналі мер Львова Андрій Садовий.

"Унаслідок нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об'єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали, триває гасіння пожеж", - написав мер Львова.

Як повідомлялося, близько 19:00 по Львову завдали 3 нових ракетних удари.

Також раніше внаслідок ракетного удару по місту постраждали 5 людей.

 

 

Теги: #удар #львів #збитки
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