Події

19:29 26.03.2022

У результаті обстрілів на Київщині загинуло троє людей, шестеро – постраждали, зруйновано історичну пам'ятку архітектури

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У результаті обстрілів на Київщині загинуло троє людей, шестеро – постраждали, зруйновано історичну пам'ятку архітектури

У результаті обстрілів населених пунктів Київської області загинуло троє людей, шість – постраждали, повідомляє пресслужба Генерального прокурора. "За даними слідства, від артилерійських ударів окупаційних військ по селах Тарасівка, Требухів та Шевченкового Броварського району, а також м. Буча загинули троє та поранені шестеро мирних жителів", - йдеться у повідомленні, опублікованому в суботу.

Також повідомляється, що в селі Лук'янівка окупанти зруйнували історичну пам'ятку архітектури.

"У с. Лук'янівка Броварського району окупанти зруйнували Храм Вознесіння Господнього – пам'ятник української дерев'яної архітектури 2-ї половини ХІХ століття", - повідомляють у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Окружна прокуратура здійснює досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального Кодексу України).

 

 

 

Теги: #київська #обстріл
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