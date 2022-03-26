Поблизу Львова завдано ще одного ракетного удару

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що поблизу Львова ввечері у суботу ворожі війська завдали ще одного ракетного удару.

"Ще один удар поблизу Львова. 26.03.2022 о 18:55. Сталося ще три потужні вибухи. Повітряна тривога зберігається! Залишайтеся в укриттях, зберігайте спокій. Не розповсюджуйте інформацію, фото чи відео до офіційних повідомлень", - написав він у телеграм-каналы.

Мер міста Андрій Садовий у Facebook також повідомив, що "завдано ще одного ракетного удару, оновлюємо інформацію".