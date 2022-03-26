Події

18:40 26.03.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 1104 цивільних, ще 1754 поранено – ООН

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 1104 цивільних, ще 1754 поранено – ООН

Серед цивільних з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 25 березня 2022 року постраждали 2858 осіб (у зведенні добою раніше – 2788), зокрема 1104 загинули (1081), повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини в суботу.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки надходження інформації з деяких місць, де відбувалися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень усе ще чекають на підтвердження", – наголошується в документі.

Згідно з ним це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.), Сєвєродонецька та Рубіжного (Луганська обл.), Тростянця (Сумська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони потребують подальшої верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшості випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинув 221 чоловік, 167 жінок, 30 хлопчиків та 15 дівчаток, тоді як стать 51 дитини та 620 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 1754 поранених 30 дівчаток та 24 хлопчики, а також 70 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з попереднім днем, за даними ООН, загинуло троє дітей і четверо було поранено.

УВКПЛ ООН зазначає, що у Донецькій та Луганській областях станом на опівніч 26 березня було зафіксовано 295 (285) загиблих та 681 (672) пораненого на території, контрольованій урядом, та 59 (59) загиблих та 227 (224) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (у Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 750 (737) загиблих та 846 (811) поранених .

У зведенні також йдеться, що, згідно з даними Офісу генерального прокурора України, станом на 8:00 26 березня загинуло 136 (135) дітей та поранено 199 (184).

Крім цього, УВКПЛ ООН відзначає повідомлення Національної поліції Харківської області, згідно з яким станом на 18:00 25 березня в області загинуло 323 (306) цивільні особи, зокрема 15 (15) дітей.

Зростання показників у зазначеному зведенні порівняно з цифрами у попередньому зведенні не слід зараховувати лише до нових випадків, що мали місце 25 березня, оскільки протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало кілька випадків, що мали місце у попередні дні, уточнюється в документі.

Теги: #оон #жертви #війна
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