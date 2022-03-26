Події

14:08 26.03.2022

Жителі Славутича чинять героїчний спротив загарбникам - Арестович

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Жителі Славутича чинять героїчний спротив загарбникам - Арестович

На карті України з'явилася нова гаряча точка - Славутич, жителі якого чинять героїчний опір загарбникам, повідомив на брифінгу в суботу радник глави офісу президента Олесей Арестович.

"Зараз на площі проходить величезний мітинг з українськими прапорами, місто-герой, місто ліквідаторів дає відсіч російським загарбникам", - сказав він.

За його словами, противник продовжує зосереджувати свої зусилля на Маріуполі, йдуть вуличні бої, намагається наступати в районі Ізюма і проводити певні тактичні дії на Київщині.

ЗСУ, за словами Арестовича, проводять стратегічну оборонну операцію, в деяких місцях контратакують

Орієнтовні втрати противника на цю добу становлять понад 16 400 убитих, 575 танків, 1640 бойових машин, 293 артилерійські системи і 92 системи РСЗВ, 51 засіб ППО, 117 літаків, 127 вертольотів, 56 БПЛА, 1131 одиниця автомобільної техніки, 7 кораблів і катерів, 190 одиниць спецтехніки, 2 установки "Іскандер".

1 квітня, сказав Арестович, в РФ починається кампанія з призову строковиків.

"Наша розвідка відзначає різке падіння частки контрактників у ЗС РФ. Можемо очікувати, що путінський режим пожене вперед строковиків. Мами Росії, подумайте, чи треба вам це, якщо ні – робіть відповідні дії, бережіть своїх синів" - сказав він.

Теги: #славутич #війна #арестович
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