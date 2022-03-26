Події

13:20 26.03.2022

Мер Славутича вийшов на свободу, заявив, що російські окупанти залишать місто після обіду

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Міський голова Славутича (Київська обл.) Юрій Фомічов, якого викрали російські окупанти в суботу вранці, вийшов на свободу і звернувся до учасників акції протесту проти загарбників, заявивши, що росіяни покинуть місто після обіду, залишивши лише один свій блокпост.

"До обіду покружляють (на автомобілях по місту - ІФ), після обіду вони мають виїхати з міста геть. Залишать один блокпост і в місті їх не буде. Ми керуємо самі", - сказав Фомічов під час виступу перед городянами в суботу.

Він уточнив, що у разі, якщо хтось захоче залишити місто, то "ми будемо погоджувати цю процедуру".

Раніше голова Київської обласної Військової адміністрації Олександр Павлюк заявив, що російські окупанти в суботу увійшли до м.Славутич, захопили місцеву лікарню і викрали мера міста.

Теги: #славутич #мер
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