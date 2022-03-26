Події

13:14 26.03.2022

"Укрзалізниця" скасовує рейси з Києва до Львова у зв'язку з продовженою комендантською годиною

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"Укрзалізниця" скасовує рейси з Києва до Львова у зв'язку з продовженою комендантською годиною

"Укрзалізниця" повідомляє про можливі зміни в графіку руху пасажирських поїздів через впровадження в Києві комендантської години з 20:00 26 березня до 07:00 28 березня.

Як наголошується в повідомленні в телеграм-каналі залізничної компанії, зокрема, зв'язку з комендантською годиною тимчасово не курсуватимуть рейси "Інтерсіті+" №715 і №743 з Києва до Львова.

Водночас поїзд № 717 до Перемишля курсуватиме за графіком, а посадка на нього можлива, зокрема, на проміжних станціях.

Крім того, в період дії комендантської години вхід в залізничні вокзали Києва, а також посадка на пасажирські поїзди будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал заздалегідь, до початку комендантської години.

Вихід із вокзалу може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки.

Теги: #укрзалізниця #поїзди
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