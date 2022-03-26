Події

12:48 26.03.2022

Генпрокурор: екснардеп Царьов підозрюється у підтримці держави-агресора

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Генпрокурор: екснардеп Царьов підозрюється у підтримці держави-агресора

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" Олег Царьов підозрюється в підтримці дій РФ і закликах змінити держкордон України, повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Нещодавно Царьов звернувся до Олександра Вілкула (голови Військової адміністрації Кривого Рогу – ІФ) і здати український Кривий Ріг агресору з РФ, в результаті чого був вимушений придбати квиток на російський туристичний лайнер, який прямує за традиційним маршрутом... складно сказати, чого саме не встиг зробити Царьов в інтересах злочинного режиму РФ проти громадян України і суверенітету нашої Батьківщини", - написала Венедіктова на своїй сторінці в Фейсбук у суботу.

Звертаючись до екснардепа, генпрокурор зазначила: "Царьов О.А., віднині ви підозрювана особа у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 та ч. 1 ст. 111-1 КК України – заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також до підтримки рішень та дій держави-агресора і її збройних формувань, до співпраці з державою-агресором і її збройними формуваннями".

За словами Венедіктової, за такі дії Царьову загрожує довічне ув'язнення.

Теги: #підозра #царьов
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