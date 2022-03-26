Події

11:47 26.03.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 1081 цивільного, ще 1707 поранені – ООН

2 хв читати
Війна в Україні забрала життя щонайменше 1081 цивільного, ще 1707 поранені – ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, коли Росія почала війну проти України, до 24:00 24 березня 2022 року становлять 2788 цивільних (у зведенні добою раніше – 2685), зокрема 1081 загиблий (1035), повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини в п'ятницю.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо в останні дні, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще очікують підтвердження", – наголошується в документі.

Згідно з ним це стосується, наприклад, Маріуполя і Волновахи (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.), Сєвєродонецька і Рубіжного (Луганська обл.), Тростянця (Сумська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Їм необхідна подальша верифікація, тому не внесені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 219 чоловіків, 165 жінок, 30 хлопчиків і 15 дівчаток, тоді як стать 48 дітей і 604 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 1707 поранених 28 дівчаток і 23 хлопчики, а також 69 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з попереднім днем, згідно з даними ООН, загинуло троє дітей і двох було поранено.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях на північ 25 березня було зафіксовано 285 (255) загиблих і 672 (646) поранених на території, контрольованій урядом, і 59 (56) загиблих і 224 (211) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (у Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 737 (724) загиблих і 811 (793) поранених.

У зведенні також йдеться, що, згідно з даними Офісу генерального прокурора України, станом на 8: 00 25 березня загинуло 135 (128) дітей і поранено 184 (172).

Крім цього, УВКПЛ ООН відзначає повідомлення Національної поліції Харківської області, згідно з яким станом на 18:00 24 березня в області загинули 306 (294) цивільних, зокрема 15 (15) дітей.

Зростання показників у зазначеному зведенні порівняно з цифрами в попередньому зведенні не слід відносити тільки до нових випадків, що мали місце 24 березня, оскільки протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало деяку кількість випадків, що мали місце в попередні дні, уточнюється в документі.

Теги: #оон #україна #жертви #війна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:18 26.03.2022
Ядерний статус не повинен бути "дозволом на несправедливість" - Зеленський

Ядерний статус не повинен бути "дозволом на несправедливість" - Зеленський

09:34 26.03.2022
Унаслідок російського вторгнення в Україні загинули 136 дітей, ще 199 дістали поранень – Офіс генпрокурора

Унаслідок російського вторгнення в Україні загинули 136 дітей, ще 199 дістали поранень – Офіс генпрокурора

08:32 26.03.2022
На Сумщині тривають важкі бої, дуже скоро можна буде сказати, що ми звільнили деякі громади в регіоні

На Сумщині тривають важкі бої, дуже скоро можна буде сказати, що ми звільнили деякі громади в регіоні

07:35 26.03.2022
Передчасне розголошення інформації про допомогу з-за кордону зривало контракти та постачання техніки чи озброєння в Україну

Передчасне розголошення інформації про допомогу з-за кордону зривало контракти та постачання техніки чи озброєння в Україну

07:30 26.03.2022
Повітряні сили України минулої доби знищили три літаки, три безпілотники, вертоліт і п'ять ракет російських окупантів

Повітряні сили України минулої доби знищили три літаки, три безпілотники, вертоліт і п'ять ракет російських окупантів

07:26 26.03.2022
Понад півсотні залізничників загинули протягом першого місяця повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Понад півсотні залізничників загинули протягом першого місяця повномасштабного вторгнення Росії в Україну

07:15 26.03.2022
Радник глави МВС про намір Росії перекинути свої війська з Грузії в Україну: Очевидно, це правдива інформація

Радник глави МВС про намір Росії перекинути свої війська з Грузії в Україну: Очевидно, це правдива інформація

07:07 26.03.2022
Противник здійснив розгортання практично всіх наявних підрозділів росгвардії для придушення протестів жителів Херсона, Генічеська, Бердянська та частково Маріуполя

Противник здійснив розгортання практично всіх наявних підрозділів росгвардії для придушення протестів жителів Херсона, Генічеська, Бердянська та частково Маріуполя

23:44 25.03.2022
Управління держохорони попереджає українців про можливе мінування будинків у звільнених містах

Управління держохорони попереджає українців про можливе мінування будинків у звільнених містах

23:27 25.03.2022
Шмигаль закликає мерів міст у всьому світі: відновлюйте традицію міст-побратимів і допомагайте українським містам відновлюватися

Шмигаль закликає мерів міст у всьому світі: відновлюйте традицію міст-побратимів і допомагайте українським містам відновлюватися

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Києві та області знову півторадобова комендантська година: з 20.00 суботи до 7.00 понеділка

Відсутність експорту сільгосппродукції з України вдарить по багатьох регіонах світу – Зеленський

Ядерний статус не повинен бути "дозволом на несправедливість" - Зеленський

Унаслідок російського вторгнення в Україні загинули 136 дітей, ще 199 дістали поранень – Офіс генпрокурора

Противник здійснив розгортання практично всіх наявних підрозділів росгвардії для придушення протестів жителів Херсона, Генічеська, Бердянська та частково Маріуполя

ОСТАННЄ

У Києві та області знову півторадобова комендантська година: з 20.00 суботи до 7.00 понеділка

У Святошинському районі Києва відсутнє електропостачання: через обстріли в передмісті відключені дві лінії

Окупанти можуть здійснювати фейкову евакуацію цивільних із Бучі до Білорусі, це може бути небезпечно – секретар міськради

Російські окупанти захопили лікарню у Славутичі – голова Київської ОВА

Відсутність експорту сільгосппродукції з України вдарить по багатьох регіонах світу – Зеленський

Понад півсотні залізничників загинули від початку війни – голова правління "Укрзалізниці"

Російські окупанти продовжують обстрілювати Чернігів - Чаус

Центри надання адмінпослуг відновлюють роботу в Києві з 28 березня - КМВА

У суботу в Україні працюватимуть чотири гумкоридори

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищило 479 млн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА