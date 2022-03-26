Війна в Україні забрала життя щонайменше 1081 цивільного, ще 1707 поранені – ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, коли Росія почала війну проти України, до 24:00 24 березня 2022 року становлять 2788 цивільних (у зведенні добою раніше – 2685), зокрема 1081 загиблий (1035), повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини в п'ятницю.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо в останні дні, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще очікують підтвердження", – наголошується в документі.

Згідно з ним це стосується, наприклад, Маріуполя і Волновахи (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.), Сєвєродонецька і Рубіжного (Луганська обл.), Тростянця (Сумська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Їм необхідна подальша верифікація, тому не внесені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 219 чоловіків, 165 жінок, 30 хлопчиків і 15 дівчаток, тоді як стать 48 дітей і 604 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 1707 поранених 28 дівчаток і 23 хлопчики, а також 69 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з попереднім днем, згідно з даними ООН, загинуло троє дітей і двох було поранено.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях на північ 25 березня було зафіксовано 285 (255) загиблих і 672 (646) поранених на території, контрольованій урядом, і 59 (56) загиблих і 224 (211) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (у Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 737 (724) загиблих і 811 (793) поранених.

У зведенні також йдеться, що, згідно з даними Офісу генерального прокурора України, станом на 8: 00 25 березня загинуло 135 (128) дітей і поранено 184 (172).

Крім цього, УВКПЛ ООН відзначає повідомлення Національної поліції Харківської області, згідно з яким станом на 18:00 24 березня в області загинули 306 (294) цивільних, зокрема 15 (15) дітей.

Зростання показників у зазначеному зведенні порівняно з цифрами в попередньому зведенні не слід відносити тільки до нових випадків, що мали місце 24 березня, оскільки протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало деяку кількість випадків, що мали місце в попередні дні, уточнюється в документі.