Події

10:06 26.03.2022

Центри надання адмінпослуг відновлюють роботу в Києві з 28 березня - КМВА

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Центри надання адмінпослуг відновлюють роботу в Києві з 28 березня - КМВА

Центри надання адміністративних послуг відновлюють роботу в Києві з 28 березня, повідомляють у Київській міській військовій адміністрації.

"У Києві з 28 березня відновлюють роботу Центри надання адміністративних послуг", - ідеться у повідомленні пресслужби міськадміністрації.

Зазначається, що ЦНАП працюватимуть з 10:00 до 16:00 і видаватимуть готові документи та консультуватимуть щодо загальних питань.

Інформацію про роботу центрів, готовність і можливість отримання ID-картки, закордонного паспорта громадянина України, посвідок на постійне та тимчасове проживання, поданих через центри надання адміністративних послуг міста Києва, можна отримати за телефонами: 044 202 60 38; 044 202 60 39.

 

Теги: #київ #цнап
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