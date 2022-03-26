Події

08:41 26.03.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищило 479 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищило 479 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок суботи досягла 479 млн 5 тис. 560, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 6 млн 114 тис. 208 осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження входять США, Індія, Бразилія, Франція та Велика Британія.

Кількість інфікованих та померлих від наслідків зараження наступна:

США - 79 млн 936 тис. 777 та 976 тис. 505;

Індія - 43 млн 16 тис. 372 та 516 тис. 755 (дані на ранок п'ятниці, на 08:00 за Києвом суботи не оновлювалися);

Бразилія - 29 млн 809 тис. 769 та 658 тис. 855;

Франція - 24 млн 967 тис. 222 та 142 тис. 597;

Велика Британія - 20 млн 848 тис. 912 та 165 тис. 46.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок суботи 788,1. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. осіб, Індії – 371, Бразилії – 3 тис. 61, Франції – 2 тис. 161 Великій Британії – 2 тис. 401.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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