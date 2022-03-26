Затримано автоматників, які розстріляли людей у Великій Димерці на Київщині

У Київській області затримано невідомих, які 13 березня розстріляли з автоматів двох цивільних та викрали автомобіль у Великій Димерці, повідомили в поліції регіону.

"Поліція Київщини затримала автоматників, які безжально розстріляли громадян у Великій Димерці", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що 13 березня двоє невідомих з автоматами викрали автомобіль і дорогою розстріляли двох цивільних осіб, які пересувалися легковиком.

"Тоді поліція оперативно затримала одного зі стрільців, ним виявився 29-річний житель Великої Димерки. Другого стрільця затримали днями у Броварах. 30-річний раніше судимий виходець із Богданівки переховувався від поліції та чатував на правоохоронців із гранатою в кишені", – йдеться в повідомленні.