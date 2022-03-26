Німеччина здатна позбутися залежності від газу з РФ швидше, ніж багато хто думає - Шольц

Німеччина може позбутися залежності від російського газу швидше, ніж прийнято вважати, заявив у п'ятницю на пресконференції канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Ми станемо незалежними від російського газу швидше, ніж багато хто може цього очікувати", - сказав він у Брюсселі за підсумками саміту ЄС, зазначивши, що Німеччина менш залежна від російських постачань, ніж деякі інші країни.

Крім того, він додав, що процес здобуття незалежності країнами ЄС від російського газу тепер став незворотнім.