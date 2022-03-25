Події

22:38 25.03.2022

Верещук про плани відкрити офіс МКЧХ у Ростові-на-Дону: вимагаємо отримати від РФ списки примусово депортованих громадян України

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Верещук про плани відкрити офіс МКЧХ у Ростові-на-Дону: вимагаємо отримати від РФ списки примусово депортованих громадян України

Україна офіційно звернулася до президента Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петера Маурера з вимогою отримати від РФ списки громадян України, яких було примусово депортовано з Маріуполя, заявила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Так на брифінгу в п'ятницю ввечері вона прокоментувала заплановане відкриття у Ростові-на-Дону офісу МКЧХ.

"Ми офіційно звернулися до президента цієї організації Петера Маурера з вимогою отримати від Російської Федерації списки всіх наших громадян, яких було примусово депортовано з Маріуполя, й забезпечити для них можливість безпечно повернутися до України", - сказала Верещук.

Вона зазначила, що про результати розгляду такого звернення поінформує пізніше.

Теги: #рф #запит #мкчх
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