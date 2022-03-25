Події

22:31 25.03.2022

У п'ятницю спрацювали два гумкоридори, евакуйовано 7 331 людину - Верещук

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У п'ятницю спрацювали два гумкоридори, евакуйовано 7 331 людину - Верещук

У п'ятницю, 25 березня, спрацювали два гуманітарних коридори, евакуйовано 7 331 особу, повідомила віцепрем'єр - міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Сьогодні спрацювали два гуманітарних коридори. Сьогодні евакуйовано 7 331 особу", - повідомила вона на брифінгу в п'ятницю.

За словами Верещук, із Маріуполя до Запоріжжя власним транспортом сьогодні доїхали 2 800 людей. Іще 4 тис. маріупольців були централізовано евакуйовані з Бердянська автобусами, колона автобусів перебуває на шляху до Запоріжжя.

Вона зазначила, що до Бердянська доставили бензин і маріупольці зможуть безоплатно заправляти автомобілі, щоб доїхати до Запоріжжя.

До Бердянська також завезли 80 тонн продуктів, медикаментів, предметів першої необхідності, наголосила Верещук.

За її словами, також із Мелітополя до Запоріжжя евакуювали 531 особу.

"На суботу домовляємося про гуманітарні коридори для Маріуполя та населених пунктів Київської і Луганської областей", - зазначила віцепрем'єр.

Теги: #евакуація
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