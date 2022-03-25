Ірландія приєдналася до групи країн, прихильних забезпеченню відповідальності за злочини РФ в Україні

Ірландія приєдналася до групи країн, прихильних до забезпечення відповідальності за злочини РФ в Україні, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вдячний нашим ірландським партнерам за приєднання сьогодні до Групи друзів підзвітності. Безсумнівно, Ірландія перебуває на передньому плані в ЄС та за його межами, надаючи суттєву підтримку Україні всіма можливими способами", - написав Кулеба у твіттері у п'ятницю.

Група друзів підзвітності заснована Албанією, Колумбією, Данією, Маршаловими островами, Нідерландами та Україною. Як повідомляє Міністерство закордонних справ Данії, ці держави-члени ООН віддані забезпеченню відповідальності за агресію проти України. "Група об'єднується навколо захисту міжнародного порядку, заснованого на правилах, та імперативу домагатися справедливості щодо злочинів, скоєних в Україні після російського вторгнення", - пояснили в МЗС Данії.