Події

21:32 25.03.2022

Макрон розраховує найближчим часом знову провести розмову з Путіним

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Макрон розраховує найближчим часом знову провести розмову з Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у п'ятницю, що планує найближчим часом провести телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, щоб обговорити, зокрема, гуманітарну операцію в Маріуполі.

"Ми вчора вирішили запустити виняткову гуманітарну операцію (у Маріуполі - ІФ), про яку у мене буде можливість поговорити з Путіним найближчим часом", - сказав Макрон.

Напередодні він повідомив, що Франція та Туреччина спільно з іншими країнами планують провести спільну гуманітарну операцію в Україні, зокрема в Маріуполі.

 

 

Теги: #путін #франція #розмова #макрон
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