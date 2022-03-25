Макрон розраховує найближчим часом знову провести розмову з Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у п'ятницю, що планує найближчим часом провести телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, щоб обговорити, зокрема, гуманітарну операцію в Маріуполі.

"Ми вчора вирішили запустити виняткову гуманітарну операцію (у Маріуполі - ІФ), про яку у мене буде можливість поговорити з Путіним найближчим часом", - сказав Макрон.

Напередодні він повідомив, що Франція та Туреччина спільно з іншими країнами планують провести спільну гуманітарну операцію в Україні, зокрема в Маріуполі.