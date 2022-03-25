Події

18:17 25.03.2022

Мінветеранів спільно з Мінцифри працюють над цифровізацією послуг для захисників

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Мінветеранів спільно з Мінцифри працюють над цифровізацією послуг для захисників

Міністерство у справах ветеранів України спільно з фахівцями Міністерства цифрової трансформації України провадять роботу над осучасненням і цифровізацією послуг для ветеранів війни, членів їхніх сімей і сімей загиблих.

"Зі здобуттям перемоги нашою країною ми ввійдемо в зовсім іншу Україну – оновлену, сучасну і цифрову. Наразі ми активно працюємо з Мінцифрою, щоб осучаснити наші послуги й оцифрувати їх, щоб набагато легше було ними користуватися. Звісно, в період війни захист персональних даних – понад усе. Тому ми не будемо робити кроків, які можуть нашкодити. Але все робиться для того, щоб запрацювали послуги для захисників – електронне посвідчення ветерана в "Дії", мобільний застосунок е-Ветеран тощо. Це вимога часу, і ми будемо робити все, щоб це відбулося", - цитує міністра у справах ветеранів України Юлію Лапутіну пресслужба відомства.

Вона зазначила, що за ініціативою Мінветеранів парламент уже вніс зміни до чинного законодавства, щоб провести в Україні комплексний огляд і оновлення системи соціального захисту ветеранів, членів їхніх сімей і сімей загиблих воїнів.

"Після перемоги ми обов’язково продовжимо напрацювання змін до чинного законодавства для надання актуальних пільг і гарантій, і всі належні послуги буде надано. Зокрема, й для ветеранського розвитку. Щоб бійці наших сьогоднішніх добровольчих формувань, наші захисники в Збройних силах України могли належним чином розвиватися в мирному житті, розвивати власну справу, ветеранське підприємництво", - наголосила Лапутіна.

Теги: #послуги #мінветеранів #мінцифри
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