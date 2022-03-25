Літак із Дудою здійснив аварійну посадку у Варшаві, він прибув до Жешува на зустріч із Байденом іншим літаком - ЗМІ

Літак із президентом Польщі Анджеєм Дудою на борту після вильоту з аеропорту ім. Шопена (Варшава) був змушений повернутися через несправність, після чого глава держави полетів до Жешува, де має відбутися його зустріч із президентом США Джозефом Байденом, іншим літаком, повідомляється на сайті польської радіостанції TVP24 у п'ятницю.

"Літак був змушений повернутися, благополучно приземлився (у Варшаві - ІФ) о 13.40", - повідомив спікер аеропорту ім. Шопена Петро Рудзький, не назвавши причин вимушеного повернення літака.

Портал Flightradar24 також зафіксував, що літак вилетів із Варшави, але розвернувся в бік польської столиці через кілька десятків кілометрів, в околицях Варки.

"Сталася аварійна посадка літака з президентом Дудою. Літак повернувся у Варшаву. Наразі ми перебуваємо перед вильотом резервного літака до Жешува", - повідомив глава Бюро міжнародної політики президента Якуб Кумох.

В іншому комюніке він додав, що "програму візиту президентів Польщі та США до Жешува буде трохи змінено". "Після того, як президент Анджей Дуда прибуде до Жешува, він вітатиме президента Джозефа Байдена", - додав Кумох.

Близько 15:30 за Києвом Дуда і його співробітники вилетіли з Варшави іншим літаком. Пізніше з'явилася інформація, що літак уже наближався до аеропорту в Ясенці під Жешувом.

Як повідомлялося, Байден відвідає Польщу з дводенним візитом, який розпочинається в Жешуві у п'ятницю, де він і Дуда візьмуть участь у переговорах із представниками неурядових організацій, котрі займаються підтримкою біженців з України. Початок зустрічі був запланований на 15:15 за київським часом, коли літак президента США, як очікувалося, приземлиться в аеропорту Жешува.

Крім того, Дуда в Жешуві планував зустрітися з солдатами 18 механізованої дивізії, які виконують завдання в прикордонних районах. У Жешуві близько 17:00 за Києвом також заплановано зустріч Байдена із солдатами 82 повітряно-десантної дивізії, спрямованої в останні тижні в Польщу в рамках зміцнення східного флангу НАТО. У Польщі на сьогодні перебувають майже 10 тис. солдатів США.

Після Жешува президенти Польщі та США продовжать переговори в суботу у Варшаві, де Байден виступить із промовою у дворі Королівського замку про "об'єднані зусилля вільного світу, що підтримують український народ, які покладають на Росію відповідальність за її жорстоку війну і захищають майбутнє, що базується на демократичних засадах".

Перед візитом до Польщі Байден був у Брюсселі, де в четвер узяв участь у позачерговому саміті НАТО, саміті лідерів G7 і саміті Ради Європи.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив кілька днів тому, що Байден виступить із "важливою промовою для польської громадської думки, але, поза сумнівом, і для світової громадської думки".

Джерело: https://tvn24.pl/tvnwarszawa/wlochy/warszawa-samolot-z-prezydentem-andrzejem-duda-ladowal-awaryjnie-na-lotnisku-chopina-5649423