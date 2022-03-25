Події

16:34 25.03.2022

Літак із Дудою здійснив аварійну посадку у Варшаві, він прибув до Жешува на зустріч із Байденом іншим літаком - ЗМІ

2 хв читати
Літак із Дудою здійснив аварійну посадку у Варшаві, він прибув до Жешува на зустріч із Байденом іншим літаком - ЗМІ

Літак із президентом Польщі Анджеєм Дудою на борту після вильоту з аеропорту ім. Шопена (Варшава) був змушений повернутися через несправність, після чого глава держави полетів до Жешува, де має відбутися його зустріч із президентом США Джозефом Байденом, іншим літаком, повідомляється на сайті польської радіостанції TVP24 у п'ятницю.

"Літак був змушений повернутися, благополучно приземлився (у Варшаві - ІФ) о 13.40", - повідомив спікер аеропорту ім. Шопена Петро Рудзький, не назвавши причин вимушеного повернення літака.

Портал Flightradar24 також зафіксував, що літак вилетів із Варшави, але розвернувся в бік польської столиці через кілька десятків кілометрів, в околицях Варки.

"Сталася аварійна посадка літака з президентом Дудою. Літак повернувся у Варшаву. Наразі ми перебуваємо перед вильотом резервного літака до Жешува", - повідомив глава Бюро міжнародної політики президента Якуб Кумох.

В іншому комюніке він додав, що "програму візиту президентів Польщі та США до Жешува буде трохи змінено". "Після того, як президент Анджей Дуда прибуде до Жешува, він вітатиме президента Джозефа Байдена", - додав Кумох.

Близько 15:30 за Києвом Дуда і його співробітники вилетіли з Варшави іншим літаком. Пізніше з'явилася інформація, що літак уже наближався до аеропорту в Ясенці під Жешувом.

Як повідомлялося, Байден відвідає Польщу з дводенним візитом, який розпочинається в Жешуві у п'ятницю, де він і Дуда візьмуть участь у переговорах із представниками неурядових організацій, котрі займаються підтримкою біженців з України. Початок зустрічі був запланований на 15:15 за київським часом, коли літак президента США, як очікувалося, приземлиться в аеропорту Жешува.

Крім того, Дуда в Жешуві планував зустрітися з солдатами 18 механізованої дивізії, які виконують завдання в прикордонних районах. У Жешуві близько 17:00 за Києвом також заплановано зустріч Байдена із солдатами 82 повітряно-десантної дивізії, спрямованої в останні тижні в Польщу в рамках зміцнення східного флангу НАТО. У Польщі на сьогодні перебувають майже 10 тис. солдатів США.

Після Жешува президенти Польщі та США продовжать переговори в суботу у Варшаві, де Байден виступить із промовою у дворі Королівського замку про "об'єднані зусилля вільного світу, що підтримують український народ, які покладають на Росію відповідальність за її жорстоку війну і захищають майбутнє, що базується на демократичних засадах".

Перед візитом до Польщі Байден був у Брюсселі, де в четвер узяв участь у позачерговому саміті НАТО, саміті лідерів G7 і саміті Ради Європи.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив кілька днів тому, що Байден виступить із "важливою промовою для польської громадської думки, але, поза сумнівом, і для світової громадської думки".

Джерело: https://tvn24.pl/tvnwarszawa/wlochy/warszawa-samolot-z-prezydentem-andrzejem-duda-ladowal-awaryjnie-na-lotnisku-chopina-5649423

Теги: #аварія #літак #байден #дуда #перемовини #жешув
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:07 25.03.2022
Ердоган повідомив, що Україна та РФ, ймовірно, близькі до досягнення консенсусу в 4 із 6 пунктів переговорів - ЗМІ

Ердоган повідомив, що Україна та РФ, ймовірно, близькі до досягнення консенсусу в 4 із 6 пунктів переговорів - ЗМІ

21:25 24.03.2022
Байден сподівається, що Китай не допомагатиме Росії, що опинилася під санкціями

Байден сподівається, що Китай не допомагатиме Росії, що опинилася під санкціями

20:55 24.03.2022
США дадуть відповідь РФ у разі застосування хімічної зброї в Україні - Байден

США дадуть відповідь РФ у разі застосування хімічної зброї в Україні - Байден

20:38 24.03.2022
Українська ППО на Харківському напрямку збила бомбардувальник Су-34

Українська ППО на Харківському напрямку збила бомбардувальник Су-34

20:33 24.03.2022
Байден вважає, що Україна сама повинна вирішувати, чи йти їй на територіальні поступки, але не вірить, що це станеться

Байден вважає, що Україна сама повинна вирішувати, чи йти їй на територіальні поступки, але не вірить, що це станеться

20:20 24.03.2022
Байден виступає за виключення Росії з G20, а якщо це виявиться неможливим – пропонує запросити на саміт Україну

Байден виступає за виключення Росії з G20, а якщо це виявиться неможливим – пропонує запросити на саміт Україну

20:11 24.03.2022
США інвестують $320 млн для зміцнення демократії та захисту прав людини в Україні та сусідніх країнах

США інвестують $320 млн для зміцнення демократії та захисту прав людини в Україні та сусідніх країнах

20:06 24.03.2022
Байден: США готові прийняти 100 тис. біженців із України

Байден: США готові прийняти 100 тис. біженців із України

19:59 24.03.2022
США нададуть понад $1 млрд на гуманітарну допомогу Україні - Байден

США нададуть понад $1 млрд на гуманітарну допомогу Україні - Байден

15:08 24.03.2022
Байден: НАТО продовжить допомагати Україні у боротьбі з російським агресором

Байден: НАТО продовжить допомагати Україні у боротьбі з російським агресором

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Швейцарія з вечора п'ятниці впроваджує повним обсягом санкції проти РФ, раніше схвалені ЄС у четвертому санкційному пакеті - заява

Ердоган повідомив, що Україна та РФ, ймовірно, близькі до досягнення консенсусу в 4 із 6 пунктів переговорів - ЗМІ

Розмови про те, що в Росії закінчуються сили та ракети, не відповідають дійсності - ЗСУ

Залізничне сполучення з Білоруссю припинено – голова Рівненської ОВА

83% українців виступають за українську як єдину державну мову в країні - дослідження

ОСТАННЄ

Мінветеранів спільно з Мінцифри працюють над цифровізацією послуг для захисників

У підконтрольних Україні районах Чернігівщини органи влади повністю функціонують – голова ОВА

Швейцарія з вечора п'ятниці впроваджує повним обсягом санкції проти РФ, раніше схвалені ЄС у четвертому санкційному пакеті - заява

Рада Бюро міжнародної системи "Зелена картка" дала роз'яснення для українських водіїв, які перебувають за кордоном

У Мелітополі 70 російських військових відмовилися брати участь у бойових діях – Запорізька ОВА

Розмови про те, що в Росії закінчуються сили та ракети, не відповідають дійсності - ЗСУ

Залізничне сполучення з Білоруссю припинено – голова Рівненської ОВА

Командування ЗСУ вживає заходів для забезпечення виконання завдань і в умовах можливого застосування РФ хімічної або ядерної зброї

Щоб захопити Київ, ворогові потрібно в 3-5 разів більше сил, ніж він має зараз, - ЗСУ

На Луганщині запроваджено режим світломаскування – голова обладміністрації

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА