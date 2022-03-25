У Мелітополі 70 російських військових відмовилися брати участь у бойових діях – Запорізька ОВА

У Мелітополі Запорізької області 70 російських військовослужбовців відмовилися виконувати накази свого керівництва і брати участь у бойових діях, повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

"24 березня 2022 року надійшла інформація про те, що в підрозділах окупаційних військ РФ, які дислокуються в Мелітополі, 70 російських військовослужбовців вчинили бунт і відмовилися виконувати накази свого керівництва та брати участь у бойових діях проти захисників Запоріжжя", - йдеться в повідомленні спікера Запорізької ОВА Івана Арєф'єва, розміщеному в п'ятницю на сайті ОВА.

З огляду на це спікер ОВА додав: "Радимо окупантам: здавайтеся в полон, отримайте шанс залишитися живими!"

За словами Ареф'єва, під час визволення населеного пункту Малинівки українські військові поповнили свій парк військової техніки. "Тепер у захисників з'явився російський танк Т-72Б3", - зазначається у повідомленні.

Крім цього, Арєф'єв повідомив, що окупанти не припиняють обстрілів об'єктів цивільної інфраструктури Запорізької області, артилерійських ударів було завдано по місту Гуляйполі. "Дані щодо жертв серед цивільного населення уточнюються", - додав він.

Згідно з повідомленням, у Пологах противник влаштовує провокації, спрямовані на звинувачення та дискредитацію Збройних сил України.

"Наприклад, окупанти об'їжджають квартали міста і попереджають про "обстріли", які ніби-то будуть з боку захисників України. Тож офіційно повідомляю, що військовослужбовці, які тримають оборону на Запорізькому напрямку, бойових дій, які можуть нести загрозу життю та здоров’ю цивільному населенню в містах та селах, не проводили і не проводять, натомість російські окупанти регулярно намагаються дискредитувати ЗСУ, аби прикрити власні злочини проти мирних людей", - наголошується в повідомленні Ареф'єва.