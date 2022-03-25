Події

16:33 25.03.2022

У Мелітополі 70 російських військових відмовилися брати участь у бойових діях – Запорізька ОВА

2 хв читати
У Мелітополі 70 російських військових відмовилися брати участь у бойових діях – Запорізька ОВА

У Мелітополі Запорізької області 70 російських військовослужбовців відмовилися виконувати накази свого керівництва і брати участь у бойових діях, повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

"24 березня 2022 року надійшла інформація про те, що в підрозділах окупаційних військ РФ, які дислокуються в Мелітополі, 70 російських військовослужбовців вчинили бунт і відмовилися виконувати накази свого керівництва та брати участь у бойових діях проти захисників Запоріжжя", - йдеться в повідомленні спікера Запорізької ОВА Івана Арєф'єва, розміщеному в п'ятницю на сайті ОВА.

З огляду на це спікер ОВА додав: "Радимо окупантам: здавайтеся в полон, отримайте шанс залишитися живими!"

За словами Ареф'єва, під час визволення населеного пункту Малинівки українські військові поповнили свій парк військової техніки. "Тепер у захисників з'явився російський танк Т-72Б3", - зазначається у повідомленні.

Крім цього, Арєф'єв повідомив, що окупанти не припиняють обстрілів об'єктів цивільної інфраструктури Запорізької області, артилерійських ударів було завдано по місту Гуляйполі. "Дані щодо жертв серед цивільного населення уточнюються", - додав він.

Згідно з повідомленням, у Пологах противник влаштовує провокації, спрямовані на звинувачення та дискредитацію Збройних сил України.

"Наприклад, окупанти об'їжджають квартали міста і попереджають про "обстріли", які ніби-то будуть з боку захисників України. Тож офіційно повідомляю, що військовослужбовці, які тримають оборону на Запорізькому напрямку, бойових дій, які можуть нести загрозу життю та здоров’ю цивільному населенню в містах та селах, не проводили і не проводять, натомість російські окупанти регулярно намагаються дискредитувати ЗСУ, аби прикрити власні злочини проти мирних людей", - наголошується в повідомленні Ареф'єва.

 

Теги: #рф #мелітополь #військовослужбовці #відмова
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:01 25.03.2022
Швейцарія з вечора п'ятниці впроваджує повним обсягом санкції проти РФ, раніше схвалені ЄС у четвертому санкційному пакеті - заява

Швейцарія з вечора п'ятниці впроваджує повним обсягом санкції проти РФ, раніше схвалені ЄС у четвертому санкційному пакеті - заява

16:07 25.03.2022
Ердоган повідомив, що Україна та РФ, ймовірно, близькі до досягнення консенсусу в 4 із 6 пунктів переговорів - ЗМІ

Ердоган повідомив, що Україна та РФ, ймовірно, близькі до досягнення консенсусу в 4 із 6 пунктів переговорів - ЗМІ

16:00 25.03.2022
Розмови про те, що в Росії закінчуються сили та ракети, не відповідають дійсності - ЗСУ

Розмови про те, що в Росії закінчуються сили та ракети, не відповідають дійсності - ЗСУ

13:21 25.03.2022
Варшава має намір добиватися посилення санкцій щодо РФ - польський прем'єр

Варшава має намір добиватися посилення санкцій щодо РФ - польський прем'єр

12:00 25.03.2022
Україна пропонує ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією

Україна пропонує ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією

10:41 25.03.2022
Фінляндія припиняє пасажирське залізничне сполучення з Росією з 28 березня

Фінляндія припиняє пасажирське залізничне сполучення з Росією з 28 березня

10:25 25.03.2022
ЗСУ збили два ворожих літаки біля Ізюму - голова Харківської ОВА

ЗСУ збили два ворожих літаки біля Ізюму - голова Харківської ОВА

10:14 25.03.2022
Apple призупинила підтримку російських карток "Мир" в Apple Pay

Apple призупинила підтримку російських карток "Мир" в Apple Pay

08:25 25.03.2022
Окупанти пропустили гуманітарну колону в Мелітополь

Окупанти пропустили гуманітарну колону в Мелітополь

21:25 24.03.2022
Байден сподівається, що Китай не допомагатиме Росії, що опинилася під санкціями

Байден сподівається, що Китай не допомагатиме Росії, що опинилася під санкціями

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Швейцарія з вечора п'ятниці впроваджує повним обсягом санкції проти РФ, раніше схвалені ЄС у четвертому санкційному пакеті - заява

Ердоган повідомив, що Україна та РФ, ймовірно, близькі до досягнення консенсусу в 4 із 6 пунктів переговорів - ЗМІ

Розмови про те, що в Росії закінчуються сили та ракети, не відповідають дійсності - ЗСУ

Залізничне сполучення з Білоруссю припинено – голова Рівненської ОВА

83% українців виступають за українську як єдину державну мову в країні - дослідження

ОСТАННЄ

Мінветеранів спільно з Мінцифри працюють над цифровізацією послуг для захисників

У підконтрольних Україні районах Чернігівщини органи влади повністю функціонують – голова ОВА

Рада Бюро міжнародної системи "Зелена картка" дала роз'яснення для українських водіїв, які перебувають за кордоном

Літак із Дудою здійснив аварійну посадку у Варшаві, він прибув до Жешува на зустріч із Байденом іншим літаком - ЗМІ

Залізничне сполучення з Білоруссю припинено – голова Рівненської ОВА

Командування ЗСУ вживає заходів для забезпечення виконання завдань і в умовах можливого застосування РФ хімічної або ядерної зброї

Щоб захопити Київ, ворогові потрібно в 3-5 разів більше сил, ніж він має зараз, - ЗСУ

На Луганщині запроваджено режим світломаскування – голова обладміністрації

У РФ відзначається поганий рівень збору резервістів для направлення в Україну - Арестович

Рада Бюро міжнародної системи "Зелена картка" дала роз'яснення для українських водіїв, які перебувають за кордоном

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА