Ердоган повідомив, що Україна та РФ, ймовірно, близькі до досягнення консенсусу в 4 із 6 пунктів переговорів - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що Україна та РФ, ймовірно, близькі до досягнення консенсусу в чотирьох із шести пунктів переговорів, передає Milliyet.

"Ось шість розділів переговорів між Росією і Україною. Але жодна зі сторін не приймає шість із шести заголовків. Зокрема, виникає ситуація, неначе є угода за чотирма заголовками", - сказав Ердоган, відповідаючи на запитання представників преси після свого повернення з надзвичайного саміту глав держав і урядів НАТО, наводить його слова видання Milliyet.

За його словами, один із пунктів конкретно пов'язаний з питанням НАТО.

"Спочатку Україна зациклювалася на цьому питанні, але пізніше Зеленський почав висловлюватися про те, що може відступити від членства в НАТО. Ще одне питання - це питання затвердження російської мови як офіційної. Зеленський також визнав це. Російською мовою говорять майже скрізь в Україні. В цьому питанні теж немає проблем. Інше питання - роззброєння. Звісно, Україна - це держава, тому про прийняття роззброєння від А до Я не йдеться. Але й це питання не є незрозумілим. Іншими словами, українська сторона заявила, що і тут можуть бути зроблені певні поступки", - зазначив президент Туреччини.

Ердоган зазначив, що четверте питання, щодо якого в України є згода, "це те, що вони називають колективною безпекою", і Україна також продемонструвала позитивний підхід у цьому питанні.

"Але, звісно, Україні не так комфортно в питаннях Криму і Донбасу", - додав Ердоган.

Агентство "Інтерфакс-Україна" не має підтвердження цієї інформації від офіційних джерел в Україні.

Джерело: https://www.milliyet.com.tr/siyaset/cumhurbaskani-erdogandan-nato-zirvesi-donusu-enerjide-surpriz-sinyali-6725202