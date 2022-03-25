Події

09:28 25.03.2022

Ворог завдав двох ракетних ударів по в/ч на околиці Дніпра, рятувальники розбирають завали та шукають людей - голова ОВА

1 хв читати
Ворог завдав двох ракетних ударів по в/ч на околиці Дніпра, рятувальники розбирають завали та шукають людей - голова ОВА

Російські загарбники завдали ввечері два ракетних удари по військовій частині на околиці м. Дніпро, рятувальники продовжують розбирати завали, тривають пошуки людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Тривожна ніч. Два ракетних удари по військовій частині на околиці Дніпра. Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали та шукають людей. Ми переможемо!" - написав Резніченко у своєму телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

Теги: #удар #війна #дніпро #вч
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:11 25.03.2022
Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 135 дітей

Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 135 дітей

07:36 25.03.2022
У Рубіжному виявлено тіла двох загиблих

У Рубіжному виявлено тіла двох загиблих

00:44 25.03.2022
Українські зенітники знищили винищувач-бомбардувальник Су-34, чотири крилаті ракети та безпілотник російських окупантів - Командування Повітряних сил ЗСУ

Українські зенітники знищили винищувач-бомбардувальник Су-34, чотири крилаті ракети та безпілотник російських окупантів - Командування Повітряних сил ЗСУ

22:06 24.03.2022
На Донеччині за день загинули 6 людей, з них 2 дитини, поранені 11 осіб

На Донеччині за день загинули 6 людей, з них 2 дитини, поранені 11 осіб

21:35 24.03.2022
За четвер із Донецької області було евакуйовано 103 особи, з них – 22 дитини

За четвер із Донецької області було евакуйовано 103 особи, з них – 22 дитини

20:47 24.03.2022
Війна в Україні забрала життя мінімум 1035 цивільних, ще 1650 поранено – ООН

Війна в Україні забрала життя мінімум 1035 цивільних, ще 1650 поранено – ООН

20:38 24.03.2022
Українська ППО на Харківському напрямку збила бомбардувальник Су-34

Українська ППО на Харківському напрямку збила бомбардувальник Су-34

20:15 24.03.2022
У ЗС РФ постійно проводиться пропагандистська робота, що війну необхідно завершити до 9 травня

У ЗС РФ постійно проводиться пропагандистська робота, що війну необхідно завершити до 9 травня

18:54 24.03.2022
Знищено передовий командний пункт 49-ї армії РФ на півдні України - Арестович

Знищено передовий командний пункт 49-ї армії РФ на півдні України - Арестович

16:05 24.03.2022
НАТО закликає Китай чітко засудити брутальну війну РФ проти України та не підтримувати Росію ні економічно, ні військово

НАТО закликає Китай чітко засудити брутальну війну РФ проти України та не підтримувати Росію ні економічно, ні військово

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 135 дітей

Європейський Союз вимагає від Росії негайно припинити війну проти України

ЄС визнає європейські устремління України та пропонує Єврокомісії надати свою думку – висновки саміту ЄС

Австралія запровадила санкції щодо 22 співробітників російських ЗМІ й самопроголошеного президента Білорусі

Зеленський присвоїв звання міст-героїв Бучі, Ірпеню, Охтирці та Миколаєву

ОСТАННЄ

Евакуація у п'ятницю відбуватиметься з трьох населених пунктів біля Маріуполя

У результаті обстрілу стався спалах на нафтобазі у Київській області

Окупанти пропустили гуманітарну колону в Мелітополь

За добу харківські рятувальники 63 рази виїжджали на гасіння пожеж, піротехніки відпрацювали 42 адреси

"Метінвест" перерахував $500 тис. на підтримку Сил територіальної оборони Запоріжжя

Європейський Союз вимагає від Росії негайно припинити війну проти України

ЄС визнає європейські устремління України та пропонує Єврокомісії надати свою думку – висновки саміту ЄС

Сили оборони продовжують вести оборону на різних напрямках

Японія розширила санкційний список проти Росії, включивши до нього 25 фізосіб та 81 юрособу

Австралія запровадила санкції щодо 22 співробітників російських ЗМІ й самопроголошеного президента Білорусі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА