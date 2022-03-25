Ворог завдав двох ракетних ударів по в/ч на околиці Дніпра, рятувальники розбирають завали та шукають людей - голова ОВА

Російські загарбники завдали ввечері два ракетних удари по військовій частині на околиці м. Дніпро, рятувальники продовжують розбирати завали, тривають пошуки людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Тривожна ніч. Два ракетних удари по військовій частині на околиці Дніпра. Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали та шукають людей. Ми переможемо!" - написав Резніченко у своєму телеграм-каналі у п'ятницю вранці.